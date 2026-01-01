Người dân khắp thế giới đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình

Khi kim đồng hồ điểm giờ chuyển giao sang năm mới, người dân trên khắp thế giới đã cùng nhau chào đón năm 2026, tạm biệt một năm 2025 đầy biến động với những kỷ lục nhiệt độ đáng báo động, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza và những hy vọng về hòa bình ở Ukraine.

Tại Sydney (Australia), không khí đón năm mới mang sắc thái u buồn khi người dân dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi, trước khi 9 tấn pháo hoa thắp sáng thành phố cảng đúng nửa đêm.

Cảnh sát vũ trang tuần tra giữa hàng trăm nghìn người dọc bờ biển, chỉ chưa đầy hai tuần sau vụ một người cha và con trai bị cáo buộc nổ súng vào lễ hội của cộng đồng Do Thái, khiến 15 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt chết chóc nhất nước này trong gần 30 năm qua.

Các bữa tiệc tạm dừng để mặc niệm một phút trước nửa đêm, cây cầu Cảng Sydney nổi tiếng được chiếu sáng bằng ánh đèn trắng tượng trưng cho hòa bình.

Các quốc gia Thái Bình Dương như Kiribati và New Zealand là những nơi đầu tiên chào đón năm 2026, tiếp theo là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến lễ hội Hogmanay của Scotland rồi tới New York lộng lẫy. Hơn hai triệu người cũng dự kiến đổ về bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro (Brazil) tham dự sự kiện mà chính quyền gọi là bữa tiệc đêm giao thừa lớn nhất thế giới.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các điểm vui chơi tại Hong Kong tối 31/12 để cùng nhau chào đón Năm mới 2026 trong không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Hình ảnh dòng chữ Năm mới được chiếu trên các tòa nhà ở khu vực Central ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Điểm nhấn của đêm giao thừa là sự kiện đếm ngược hoành tráng do Cục Phát triển du lịch Hong Kong tổ chức tại đường Chater, khu Central, với sự kết hợp ấn tượng giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật biểu diễn.

Năm nay, Hong Kong đã đổi mới hoàn toàn cách thức đón Năm mới bằng việc kết hợp màn đếm ngược, trình diễn âm nhạc sôi động và màn trình diễn ánh sáng đầy mê hoặc tại sân khấu chính. Sự kiện mang chủ đề "Khởi đầu mới-Hy vọng mới" nhằm lan tỏa năng lượng tích cực và những lời chúc phúc tốt lành đến mọi người.

Trong 20 giây cuối cùng của năm 2025, tám tòa nhà biểu tượng tham gia "Chương trình Ánh sáng" ở khu vực quảng trường Statue Square, Central đã kết hợp công nghệ trình chiếu 3D, biến thành đồng hồ đếm ngược khổng lồ với các họa tiết ánh sáng và bóng tối trong khoảng 3 phút, gửi những lời chúc phúc đến người dân Hong Kong và toàn thế giới. Nhóm nhạc quốc tế nổi tiếng Air Supply cùng các ca sĩ địa phương đã trình diễn những ca khúc kinh điển quen thuộc, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội đầy cảm xúc.

Để phục vụ đông đảo công chúng, bên cạnh khu vực dành cho người đi bộ trên đường Chater, công viên Chater Garden và quảng trường Edinburgh Place cũng được trang bị màn hình tivi và hệ thống âm thanh để phát sóng chương trình trực tiếp.

Khu văn hóa Tây Cửu Long cũng lần đầu tiên tổ chức sự kiện đếm ngược đón Năm mới với các tiết mục biểu diễn của nhiều ca sỹ và nhóm nhạc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mặc dù năm nay không có lễ hội chính thức quy mô lớn tại Tsim Sha Tsui, nhiều người vẫn giữ truyền thống và theo dõi chiếc đồng hồ lớn bên ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở Wan Chai để đếm ngược đón Năm mới.

Dịp Tết Dương lịch, người dân Trung Quốc được nghỉ lễ từ ngày 1 đến 3/1.

Thành phố Bắc Kinh hân hoan đón chào năm mới (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong khi đó, sau hai năm chiến tranh khiến phần lớn Dải Gaza thành đống đổ nát, áp lực từ Mỹ đã giúp đạt được lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas vào tháng 10, mặc dù cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Bà Shireen Al-Kayali, cư dân thành phố Gaza, chia sẻ: "Chúng tôi chia tay năm 2025 với nỗi đau buồn và bi thương sâu sắc. Chúng tôi mất rất nhiều người thân và tài sản, sống một cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt, phải di tản từ thành phố này sang thành phố khác dưới làn mưa bom đạn và trong nỗi kinh hoàng."

Ngược lại, có sự lạc quan bất chấp những thách thức nội bộ dai dẳng ở Syria, nơi cư dân thủ đô Damascus kỷ niệm tròn một năm kể từ khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực. Người dân tại quốc gia Trung Đông này đang mong muốn một tương lai hạnh phúc với một Syria đoàn kết.

Tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), hàng nghìn người đã xếp hàng đến 9 tiếng đồng hồ để xem màn trình diễn pháo hoa và laser ngoạn mục tại Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới.

Sau phần khởi động với môtô nước và đàn piano nổi trên hồ liền kề, màn pháo hoa và hiệu ứng LED kéo dài 10 phút đã thắp sáng tòa tháp hình kim cao 828 mét.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ tràn ngập các sự kiện thể thao, không gian và những đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI). Sứ mệnh Artemis II của NASA, được hỗ trợ bởi ông trùm công nghệ Elon Musk, sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh mặt trăng trong chuyến bay 10 ngày, hơn 50 năm kể từ sứ mệnh Apollo mặt trăng cuối cùng.

Sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ, AI đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn khi các nhà đầu tư lo ngại đặt câu hỏi liệu cơn bùng nổ này có thể trở thành bong bóng thị trường hay không.

Về các sự kiện thể thao, các vận động viên sẽ tụ họp tại Italy vào tháng 2 cho Thế vận hội mùa đông Milano Cortina. Đến tháng 6 và tháng 7, 48 quốc gia sẽ tranh tài tại World Cup bóng đá lớn nhất lịch sử, diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada./.

