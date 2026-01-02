Italy kêu gọi giải quyết căng thẳng Mỹ Latinh bằng ngoại giao

Theo báo chí địa phương ngày 2/1, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhấn mạnh cam kết của nước này đối với luật pháp quốc tế và ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Mỹ Latinh, tái khẳng định Italy tiếp tục ủng hộ các giải pháp đa phương và đối thoại nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức hiện nay.

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X, ông Tajani nêu rõ: “Trong bối cảnh nhạy cảm của những căng thẳng ảnh hưởng đến khu vực Mỹ Latinh, Italy tái khẳng định tính ưu việt của luật pháp quốc tế và tầm quan trọng hàng đầu của ngoại giao trong việc giải quyết tranh chấp. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác giữa các quốc gia trong cuộc đấu tranh chống buôn bán ma túy và bảo vệ tính mạng con người.”

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Mỹ Latinh gia tăng sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe, được Washington biện minh là nhằm đối phó hoạt động buôn bán ma túy.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những tàu bị cáo buộc thuộc các nhóm buôn bán ma túy, cùng với các phát biểu đe dọa hành động quân sự nhằm vào Venezuela của Tổng thống Donald Trump, đã khiến tình hình khu vực leo thang đáng kể.

Trước đó, ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã tiến hành tấn công và phá hủy một khu vực bến cảng được cho là nơi các tàu chở ma túy cập bến.

Động thái này được xem là đòn tấn công trên bộ đầu tiên trong chiến dịch quân sự nhằm vào hoạt động buôn bán ma túy bị cáo buộc xuất phát từ khu vực Mỹ Latinh.

Ông Trump không tiết lộ lực lượng triển khai chiến dịch, cũng không tiết lộ địa điểm cụ thể của vụ tấn công, chỉ nói rằng mục tiêu nằm “dọc bờ biển."

Theo các hãng truyền thông Mỹ, mục tiêu được cho là nhằm vào băng nhóm tội phạm Venezuela mang tên Tren de Aragua; tuy nhiên, không có người nào hiện diện tại thời điểm diễn ra chiến dịch và không ghi nhận thương vong.

Ngày 30/12, khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gần đây hay không, ông Trump cho biết hai bên đã trao đổi “khá gần đây,” nhưng “không đi đến được điều gì đáng kể."

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với Venezuela, quân đội Mỹ ngày 29/12 đã tiến hành một cuộc không kích tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương nhằm vào một con tàu bị Washington cáo buộc liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy, khiến 2 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, Mỹ đang triển khai số lượng lớn tàu chiến tại khu vực Caribe, tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy khiến nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy./.

