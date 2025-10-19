Brazil kêu gọi xây dựng "học thuyết Mỹ Latinh" nhằm tăng vị thế độc lập

Ngày 18/10, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kêu gọi xây dựng một “học thuyết Mỹ Latinh” nhằm tăng cường vị thế độc lập của khu vực trước các sức ép từ bên ngoài.

Phát biểu tại sự kiện ở thành phố Sao Bernardo do Campo, Tổng thống Lula nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xây dựng một học thuyết Mỹ Latinh... để cùng mơ về một lục địa độc lập.”

Đề cập đến khía cạnh bảo vệ chủ quyền, nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh đây không phải là vấn đề của lòng dũng cảm mà là “phẩm giá và nhân cách.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Brazil và Mỹ bắt đầu tan băng sau những căng thẳng liên quan việc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Brazil từ đầu tháng Tám.

Trong tuần qua, Tổng thống Lula cho biết Brazil và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp song phương chính thức nhằm thảo luận các mức thuế bổ sung, sau cuộc trao đổi trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo hồi đầu tháng này./.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao hơn từ các nước Mỹ Latinh và Caribe và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào khu vực này.