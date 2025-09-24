Tổng thống Mỹ và Brazil nhất trí gặp mặt sau 'màn chạm trán' bất ngờ ở LHQ

Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông và người đồng cấp Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp song phương trong tuần tới sau màn “chạm trán bất ngờ” cùng những phát biểu gay gắt tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đang diễn ra ở New York, Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương Mỹ-Brazil căng thẳng suốt nhiều tháng qua, chủ yếu xoay quanh việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan nặng nhằm vào các quan chức Brazil liên quan đến vụ xét xử và tuyên án cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro - một đồng minh thân cận của ông Trump.

Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, Tổng thống Lula đã bày tỏ phản đối các biện pháp đơn phương của Mỹ, trong đó có việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với một thẩm phán Tòa án Tối cao và vợ ông này.

Ông Lula cho rằng đây là “hành động không thể chấp nhận” nhằm can thiệp vào tính độc lập của ngành tư pháp Brazil. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ, như áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil, là không có cơ sở.

Về phần mình, Tổng thống Trump ngay sau đó đã nêu những quan ngại về tình trạng kiểm duyệt và những vấn đề trong hệ thống tư pháp của Brazil.



Tuy nhiên, ông Trump cũng bất ngờ tiết lộ rằng giữa hai nhà lãnh đạo đã có một khoảnh khắc tương tác cá nhân đáng chú ý ngay trước khi bước lên bục phát biểu. Hai bên đã có một cái ôm khi bất ngờ chạm trán và Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông và người đồng cấp Brazil “có sự đồng điệu tuyệt vời,” nhấn mạnh đây là “tín hiệu tích cực."

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã nhất trí gặp mặt trong tuần tới, đánh dấu cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira sau đó thông báo với kênh CNN rằng cuộc gặp sẽ diễn ra qua điện đàm hoặc trực tuyến, do Tổng thống Lula sẽ rời New York, trở về Brazil trong ngày 25/9 và lịch trình công tác trong nước rất dày.

Cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Lula phản ánh sự đối lập rõ rệt về hệ tư tưởng và chính sách giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Brazil Lula, một người theo đường lối cánh tả và đề cao chủ nghĩa đa phương, đã tận dụng bài phát biểu để nêu bật cuộc khủng hoảng khí hậu, kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump lại luôn khẳng định lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu.

Căng thẳng thương mại cũng là điểm nóng trong quan hệ hai nước. Tổng thống Lula từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Brazil “sẵn sàng đàm phán” để gỡ bỏ hàng rào thuế quan, nhưng phía Mỹ không phản hồi.

Bất chấp những bất đồng hiện hữu, giới quan sát nhận định việc hai bên nhất trí tổ chức cuộc trao đổi cấp cao được xem là bước đi tích cực, cho thấy dư địa đối thoại vẫn còn trong quan hệ song phương./.

