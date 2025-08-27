Mỹ áp thêm trừng phạt giới chức Brazil liên quan đến cựu Tổng thống Bolsonaro

Ngày 26/8, Chính phủ Brazil cho biết Mỹ đã thu hồi thị thực của Bộ trưởng Tư pháp nước này, trở thành quan chức mới nhất bị Washington áp dụng biện pháp trừng phạt liên quan đến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã công bố việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski của nước này.

Ông Lula khẳng định tình đoàn kết của chính phủ với ông Ricardo Lewandowski trước hành động của Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng đã áp thuế 50% đối với hàng chục mặt hàng nhập khẩu từ Brazil và áp lệnh trừng phạt Thẩm phán Alexandre de Moraes – người phụ trách phiên tòa xét xử ông Bolsonaro liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.

Theo phía Brazil, ông Moraes cùng một số thẩm phán Tòa án Tối cao khác cũng đã bị Mỹ hủy thị thực.

Tổng thống Lula nhấn mạnh tất cả những hành động trên là “không thể chấp nhận.”

Trong khi đó, ông Bolsonaro phủ nhận các cáo buộc và khẳng định phiên tòa này nhằm ngăn cản ông trở lại chính trường trong cuộc bầu cử năm 2026. Hiện ông bị quản thúc tại gia trong khi chờ Tòa án Tối cao ra phán quyết vào đầu tháng tới.

Ngày 25/8, các công tố viên đề nghị tăng cường giám sát nơi ở của ông Bolsonaro, cho rằng ông có nguy cơ bỏ trốn. Thẩm phán Moraes chỉ thị cảnh sát tiến hành giám sát 24/24 đối với ông Bolsonaro, người có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội.

Tuần trước, truyền thông Brazil tiết lộ cựu Tổng thống từng có kế hoạch xin tị nạn tại Argentina ngay sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra âm mưu đảo chính./.

