Mỹ: Hoạt động hàng không dần ổn định sau chỉ thị của Tổng thống Trump

Các sân bay trên toàn nước Mỹ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường vào ngày 28/3 (theo giờ địa phương) sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị sử dụng ngân sách hiện có của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để chi trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).

Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau nhiều tuần hỗn loạn tại các sân bay, trong khi các nghị sỹ Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ cho DHS và rời thủ đô Washington D.C để nghỉ 2 tuần, bỏ mặc tình trạng khủng hoảng an ninh hàng không.

Trước đó, do không được trả lương trong thời gian tranh chấp ngân sách kéo dài, nhiều nhân viên TSA đã nghỉ việc hoặc không đến làm việc, khiến thời gian chờ đợi tại các trạm kiểm soát an ninh tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử.

Để đối phó, Tổng thống Trump đã ra lệnh điều động lực lượng thực thi Di trú và Hải quan (ICE) hỗ trợ công tác an ninh tại sân bay, trong khi tiến hành biện pháp tài chính nhằm bảo đảm lương bổng cho nhân viên TSA.

Ông Tom Homan, quan chức đại diện Nhà Trắng phụ trách vấn đề biên giới, cho biết tình hình đã có cải thiện rõ rệt, với thời gian xếp hàng giảm xuống đáng kể tại nhiều sân bay. Tuy chưa đạt mức lý tưởng, nhưng kế hoạch ổn định hệ thống đã được triển khai.

Tại sân bay LaGuardia ở New York, thời gian chờ kiểm soát an ninh tại Terminal B chỉ còn khoảng 4 phút, cho thấy hiệu quả bước đầu của biện pháp hành chính này.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn còn diễn ra tại một số nơi. Tại sân bay Hartsfield-Jackson ở Atlanta (bang Georgia), hành khách vẫn được khuyến cáo đến trước giờ bay 4 giờ.

Tại sân bay Thurgood Marshall ở Baltimore (bang Maryland), thời gian chờ ký gửi hành lý lên đến 3 giờ và thêm 2,5-3 giờ để qua khu vực an ninh.

Phát biểu khi ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 27/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh hệ thống hàng không Mỹ đã đạt đến điểm giới hạn và tình hình hiện tại cấu thành một tình trạng khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia.

Tân Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cho biết nhân viên TSA có thể bắt đầu nhận lương trở lại sớm nhất vào ngày 30/3 tới, qua đó khuyến khích lực lượng này quay trở lại làm việc sau thời gian gián đoạn.

Trong khi đó, Quốc hội vẫn chưa đạt được đồng thuận về ngân sách. Thượng viện đã thông qua một dự luật tài trợ phần lớn hoạt động của DHS, nhưng không bao gồm ngân sách cho ICE.

Hạ viện lại thông qua một phiên bản khác nhằm tài trợ toàn bộ kinh phí cho bộ này, nhưng chưa được phía Dân chủ tại Thượng viện chấp thuận.

Sau khi không đạt được thỏa thuận, các nhà lập pháp đã rời thủ đô để nghỉ lễ kéo dài qua mùa Phục Sinh và Lễ Quá Hải, khiến tình trạng bế tắc tiếp tục kéo dài.

Thượng nghị sỹ John Fetterman thuộc đảng Dân chủ chỉ trích tình trạng này là một thất bại nghiêm trọng, cho biết nhiều nhân viên TSA đã kiệt sức, thất vọng và rơi vào tình trạng tài chính khó khăn.

Biện pháp can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump được xem là yếu tố then chốt giúp ổn định hệ thống an ninh hàng không, trong khi Quốc hội tiếp tục bế tắc trong việc hoàn thành trách nhiệm lập pháp cơ bản./.

