Vietnam Taco Fest 2026: Không gian kết nối ẩm thực đường phố Mexico tại Hà Nội

Sự kiện Vietnam Taco Fest 2026 trở lại với công chúng Thủ đô cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của ẩm thực Mexico tại Việt Nam đồng thời phản ánh quá trình kết nối văn hóa sâu hơn giữa hai nước.

M.Mai
Vietnam Taco Fest - Hà Nội 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18/4. (Ảnh: BTC)

Tiếp tục trở lại với thực khách Thủ đô, Vietnam Taco Fest - Hà Nội 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18/4, tại Naco 100 Garden (đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ) với quy mô khoảng 1.000 người tham dự.

Sự kiện văn hóa, ẩm thực được Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam bảo trợ này lấy Taco làm trọng tâm, qua đó giới thiệu thêm một lát cắt tiêu biểu của ẩm thực đường phố Mexico, tạo dựng một không gian trải nghiệm có tổ chức, tôn trọng bối cảnh văn hóa và góp phần thúc đẩy cách tiếp cận chỉn chu hơn đối với ẩm thực Mexico tại Việt Nam.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín nhận định: “Sự hiện diện ngày càng rõ nét của ẩm thực Mexico tại Việt Nam phản ánh quá trình kết nối văn hóa sâu hơn giữa hai xã hội. Ẩm thực là một hình thức ngoại giao có sức lan tỏa, giúp công chúng tiếp cận lịch sử, sự đa dạng và tính sáng tạo của chúng tôi. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể trong các ngành như lưu trú, nhà hàng và du lịch.”

Ẩm thực Mexico đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, phản ánh chiều sâu lịch sử, tri thức bản địa, tính đa dạng sinh học và truyền thống cộng đồng. Nhiều nguyên liệu gắn với ẩm thực Mexico như ngô, ớt, đậu, cà chua, vani và cacao tiếp tục có ảnh hưởng rộng rãi tới lĩnh vực ẩm thực toàn cầu.

Tại Việt Nam, sự quan tâm dành cho văn hóa ẩm thực Mexico cũng phần nào được thể hiện qua sự gia tăng của các nhà hàng chuyên biệt, sự phổ biến hơn của một số nguyên liệu truyền thống trong hệ thống bán lẻ, cũng như mức độ quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giá trị ẩm thực và văn hóa liên quan.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Taco Fest được xem là một hoạt động góp phần mở rộng hiểu biết công chúng về ẩm thực Mexico, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống.

Đại diện ban tổ chức, ông Octavio Muñoz cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Vietnam Taco Fest có thể trở thành một không gian để ghi nhận tinh thần cộng đồng, sự đa dạng trong cách tiếp cận Taco, cũng như mức độ quan tâm ngày càng tăng của công chúng, đầu bếp và các đơn vị kinh doanh đối với hương vị và nguyên liệu Mexico. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn đóng góp thêm vào sự phát triển của một bối cảnh ẩm thực đa dạng và bền vững hơn tại Việt Nam.”

Theo ban tổ chức, Vietnam Taco Fest sẽ quy tụ các đơn vị tham gia được tuyển chọn theo định hướng tập trung vào Taco, đồng thời có các hoạt động sân khấu mang tính cộng đồng và hệ thống giải thưởng gồm 1 giải do ban giám khảo bình chọn, 3 giải do khán giả bình chọn./.

Mọi góc nhỏ ở Val'Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

