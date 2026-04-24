Khai mạc Tuần lễ Văn hóa-Ẩm thực “Lan tỏa hương vị Xứ Dừa”

Tối 24/4, tại Công viên Mỹ Hóa, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa hương vị Xứ Dừa” đã diễn ra.

Đây là hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung khẳng định: Tuần lễ Văn hóa-Ẩm thực nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, sự kiện kỳ vọng lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng tầm thương hiệu “Xứ Dừa,” mở ra cơ hội phát triển kinh tế-du lịch bền vững thời gian tới. Bên cạnh đó, Tuần lễ góp phần hình thành thêm các sản phẩm kết nối tour, tuyến, tăng cường quảng bá du lịch địa phương trong dịp nghỉ lễ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch ẩm thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tuần lễ diễn ra với nhiều không gian trải nghiệm hấp dẫn như: Khu ẩm thực với hàng chục gian hàng, sạp hàng và gánh hàng rong giới thiệu đặc sản địa phương; khu trải nghiệm làm bánh dân gian; khu chụp ảnh nghệ thuật mang đậm nét văn hóa sông nước; khu trò chơi dân gian và khu vui chơi thiếu nhi. Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn văn hóa-văn nghệ, giao lưu nghệ thuật, nổi bật là các tiết mục mang bản sắc dân tộc Khmer được tổ chức hằng ngày, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân và du khách. Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 3/5.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, năm 2025, ngành du lịch tỉnh thu hút hơn 9,3 triệu lượt khách, với tổng thu gần 8.000 tỷ đồng. Khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Australia, Anh, Pháp, Đức và các nước châu Âu, tăng 71,6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là sự chuyển mình về chất của du lịch địa phương, từ “điểm dừng chân” trở thành “điểm đến,” từ trải nghiệm đơn lẻ sang hành trình đa tầng giá trị văn hóa-sinh thái-cộng đồng.

Riêng quý 1/2026, tổng lượng khách đạt 1,6 triệu lượt, tăng 15,6% so cùng kỳ, đạt 26,3% kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 289.000 lượt, tăng 112,9%. Tổng thu từ du lịch hơn 1.546 tỷ đồng, tăng 32,2%./.

Thủ phủ dừa Bến Tre: Giá dừa tươi đạt kỷ lục, tăng gần gấp 3 lần Hiện tại giá dừa xiêm xanh bán tại vườn dao động từ 170.000 đến 180.000 đồng/12 trái, tăng hơn 50.000 đồng/chục so với tháng trước và gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.