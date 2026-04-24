Du khách trầm trồ về những sản phẩm độc đáo nhất tại Lễ hội Bánh mì 2026

Hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đổ về Công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tuần, kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng nóng để thưởng thức Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026.

Điểm mới lạ thu hút giới trẻ và du khách nước ngoài năm nay là các biến tấu độc đáo như bánh mì kem, bánh mì chả mực cùng công trình nghệ thuật "phi cơ" và tháp Eiffel làm từ bánh mì. Không gian còn tái hiện sự giao thoa ẩm thực Việt - Pháp, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Pháp. Đặc biệt, kỷ lục 50 món chay ăn kèm bánh mì cũng được xác lập. Ban tổ chức đảm bảo an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, khiến thực khách hoàn toàn yên tâm. Lễ hội kéo dài từ ngày 23/4 đến hết ngày 26/4, dự kiến đón hơn 200.000 lượt khách./.