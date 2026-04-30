Cháy chung cư 20 tầng tại Hàn Quốc khiến 2 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư ở thành phố Uiwang khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Lực lượng chức năng tìm thấy di thư của 1 nạn nhân tại nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy.

Đài Trang
Hiện trường vụ cháy khu chung cư ở Uiwang.(Ảnh: Yonhap)

Ngày 30/4, hai người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn chung cư ở thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Nhà chức trách cho biết một người đàn ông, khoảng 60 tuổi, sống trong căn hộ ở tầng 14, nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy, đã thiệt mạng.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc khi tìm thấy bức di thư được cho là của người đàn ông tại hiện trường, trong đó đề cập đến những khó khăn cá nhân, bao gồm cả khó khăn về tài chính.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hỏa đã ban hành lệnh ứng phó cấp độ 1; huy động khoảng 30 xe cứu hỏa và hơn 110 lính cứu hỏa.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2 giờ sau đó. Sáu cư dân bị thương nhẹ, trong đó có những người hít phải khói, đã được điều trị. 11 người đã được sơ tán an toàn.

Cùng ngày, nhiều người đã phải chăm sóc y tế sau khi có báo cáo về nghi ngờ rò rỉ khí gas tại nhà ga Farringdon ở thủ đô nước Anh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán sau khi một số hành khách báo cáo cảm thấy không khỏe, đồng thời khuyến cáo người tránh khu vực này.

Việc xử lý một sự cố tại nhà ga sẽ làm gián đoạn hoạt động của đường sắt, ảnh hưởng đến các chuyến tàu tuyến Thameslink và Elizabeth./.

(TTXVN/Vietnam+)
Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng từ xe năng lượng mới, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên chiến lược.