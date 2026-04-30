Cháy chung cư 20 tầng tại Hàn Quốc khiến 2 người thiệt mạng

Ngày 30/4, hai người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn chung cư ở thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Nhà chức trách cho biết một người đàn ông, khoảng 60 tuổi, sống trong căn hộ ở tầng 14, nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy, đã thiệt mạng.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc khi tìm thấy bức di thư được cho là của người đàn ông tại hiện trường, trong đó đề cập đến những khó khăn cá nhân, bao gồm cả khó khăn về tài chính.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hỏa đã ban hành lệnh ứng phó cấp độ 1; huy động khoảng 30 xe cứu hỏa và hơn 110 lính cứu hỏa.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2 giờ sau đó. Sáu cư dân bị thương nhẹ, trong đó có những người hít phải khói, đã được điều trị. 11 người đã được sơ tán an toàn.

Cùng ngày, nhiều người đã phải chăm sóc y tế sau khi có báo cáo về nghi ngờ rò rỉ khí gas tại nhà ga Farringdon ở thủ đô nước Anh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán sau khi một số hành khách báo cáo cảm thấy không khỏe, đồng thời khuyến cáo người tránh khu vực này.

Việc xử lý một sự cố tại nhà ga sẽ làm gián đoạn hoạt động của đường sắt, ảnh hưởng đến các chuyến tàu tuyến Thameslink và Elizabeth./.

Hàng nghìn người được trở lại nhà sau thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong Vụ hỏa hoạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong đã cướp đi sinh mạng của 168 người khi thiêu rụi 7 trong số 8 tòa chung cư tại khu phức hợp cao tầng Wang Fuk Court vào tháng 11/2025.