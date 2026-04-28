BRICS không ra tuyên bố chung do bất đồng về xung đột Tây Á

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cho biết, hội nghị các Thứ trưởng Ngoại giao và Đặc phái viên BRICS về Trung Đông-Bắc Phi, được tổ chức hôm 24/4 tại New Delhi, đã không thể thông qua tuyên bố chung do các nước thành viên không đạt được đồng thuận liên quan đến xung đột Tây Á.



Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời người phát ngôn MEA Randhir Jaiswal phát biểu họp báo về tình hình Tây Á cho hay, do không đạt được đồng thuận chung giữa các thành viên tham dự nên hội nghị chỉ công bố “Tuyên bố của Chủ tọa” thay vì tuyên bố chung.



Trong “Tuyên bố của Chủ tọa”, các Thứ trưởng Ngoại giao và Đặc phái viên BRICS về Trung Đông - Bắc Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột tại Trung Đông, đồng thời trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khu vực.



Theo MEA, hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung như vấn đề Palestine, tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo, vai trò của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cũng như lập trường không khoan nhượng đối với khủng bố.



Các đại biểu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon, nhấn mạnh việc không thể chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), đồng thời đề cao nhu cầu tái thiết và phục hồi sau xung đột tại Syria.



Ngoài ra, hội nghị cũng đề cập các tiến trình chính trị và tình hình ổn định tại Yemen, Iraq và Libya, cùng với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Sudan. Các bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác nhằm xử lý các thách thức chung trong khu vực.



Liên quan đến dự án cảng Chabahar của Ấn Độ ở Iran, ông Jaiswal cho hay Ấn Độ đang tiếp tục trao đổi với cả Iran và Mỹ, đồng thời lưu ý rằng tình hình xung đột hiện nay là một yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến tiến trình thảo luận./.

​