Cảnh báo thận trọng với mọi thay đổi tại khu phi quân sự trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 26/4, Phó trưởng phái bộ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã cảnh báo cần thận trọng trước bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cơ chế kiểm soát và sử dụng Khu phi quân sự (DMZ) trên Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh thỏa thuận đình chiến hiện nay là một “khuôn khổ đã được chứng minh” về hiệu quả.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Trung tướng Scott Winter - Phó trưởng phái bộ UNC đưa ra nhận định này trong bối cảnh UNC - lực lượng do Mỹ dẫn đầu, bày tỏ quan ngại đối với các dự luật nhằm thúc đẩy việc khai thác khu vực đệm quân sự cho mục đích hòa bình, với lý do đảm bảo an toàn và duy trì việc tuân thủ thỏa thuận đình chiến.

UNC hiện đảm nhiệm vai trò quản lý DMZ với tư cách là bên thực thi phía Nam của hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ông Winter cho rằng khi một khuôn khổ đã vận hành hiệu quả trong thời gian dài, mọi điều chỉnh có thể làm thay đổi trạng thái hiện tại cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông đồng thời lưu ý cần cảnh giác với bất kỳ yếu tố nào có thể làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống quản lý và giảm leo thang vốn đã phát huy hiệu quả.



Liên quan đến thông tin về đề xuất để UNC quản lý một phần phía Nam DMZ, ông Winter nhấn mạnh nguyên tắc duy trì sự ổn định của cơ chế hiện hành.

Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của các binh sĩ Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ tại khu vực được coi là một trong những địa hình nguy hiểm nhất thế giới, cho rằng thỏa thuận đình chiến đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho lực lượng này.



Liên quan khả năng chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc, ông cho rằng cần tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng, bao gồm việc xác định nhu cầu của Hàn Quốc đối với các nước thành viên UNC cũng như những đóng góp cần thiết để bù đắp các khoảng trống năng lực.

Tuy vậy, ông khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương trong tổng thể các biện pháp răn đe sẽ không thay đổi, trong đó yếu tố cốt lõi là niềm tin vào phản ứng tập thể trước mọi hành động gây hấn./.

