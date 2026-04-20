Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

KCNA thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của tên lửa này.

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Yonhap đưa tin ngày 20/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra trước đó một ngày nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của tên lửa này.

Trước đó ngày 19/4, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực Sinpho của Triều Tiên về phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng theo giờ địa phương.

Thông báo của KCNA xác nhận vụ phóng trên có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và nhằm đánh giá sức mạnh của "đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh" được lắp đặt cho tên lửa Hwasong-11 Ra.

Vụ phóng đã diễn ra thành công khi 5 tên lửa bắn trúng mục tiêu gần một hòn đảo cách khu vực phóng khoảng 136km với "mật độ rất cao."

KCNA khẳng định việc phát triển và đưa vào sử dụng các loại đầu đạn chùm khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu tác chiến của quân đội Triều Tiên một cách hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí tiếp tục "nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp nhận và cập nhật các công nghệ cực kỳ hiện đại cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội"./.

