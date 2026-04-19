Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa

Ngày 19/4, tại quận Ikuno, thành phố Osaka (Nhật Bản), Lễ hội văn hóa Việt Nam tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản cùng đông đảo người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc duy trì lễ hội trong suốt 9 năm qua. Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cho rằng tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương -đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không chỉ là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là sợi dây gắn kết tinh thần dân tộc đối với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt xa quê hương.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời củng cố bản sắc văn hóa trong môi trường quốc tế.

Ông Saito Naoki, Quận trưởng quận Ikuno phát biểu tại lễ hội. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện phía Nhật Bản, ông Saito Naoki, Quận trưởng quận Ikuno, bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Ông đánh giá cao những lễ hội văn hóa như vậy vì không chỉ giúp người Việt giữ gìn truyền thống mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết với người dân Nhật Bản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ các hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt trong thời gian tới.

Bà Lê Thương, Trưởng ban tổ chức lễ hội, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, cho biết việc tổ chức sự kiện đúng vào Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc anh em và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trong không gian văn hóa tại Nhật Bản, tinh thần này càng trở nên ý nghĩa khi cộng đồng người Việt cùng nhau giữ gìn và lan tỏa bản sắc quê hương .

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với đầy đủ các yếu tố truyền thống như dâng hương, lễ vật và nghi lễ trang nghiêm. Không gian lễ hội được thiết kế đậm chất Việt Nam, giúp người tham dự có cảm giác như đang trở về quê hương.

Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, ca múa nhạc truyền thống cùng các gian hàng ẩm thực phong phú đã tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, thu hút đông đảo khách tham quan.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Cao Thanh Định, đến từ Hiroshima, cho biết dù phải di chuyển quãng đường hơn 300 km, anh vẫn quyết định tham dự vì ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ.

“Nghe tiếng trống hội, tôi cảm thấy như được trở về quê hương. Dù ở xa, chúng tôi vẫn luôn hướng về đất Tổ và tự hào là người Việt Nam,” anh xúc động.

Bà Lê Thương cho biết lễ hội văn hóa mang giá trị kết nối cộng đồng mạnh mẽ. Năm nay lễ hội có sự tham gia của người Việt từ nhiều khu vực ngoài Kansai và cả từ các quốc gia khác, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của chương trình. Đồng thời, lễ hội cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các cơ quan trong nước, trong đó có tỉnh Phú Thọ - quê hương Đền Hùng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt-Nhật, nhận định rằng các sự kiện văn hóa như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ giúp cộng đồng người Việt gắn kết hơn mà còn tạo cơ hội để người Nhật hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Sau 9 lần tổ chức, Lễ hội tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc tại Kansai.

Không chỉ góp phần gìn giữ truyền thống, lễ hội còn khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản - một cộng đồng năng động, đoàn kết và luôn hướng về cội nguồn dân tộc./.

