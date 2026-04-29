Châu Á áp đảo trên bảng xếp hạng 10 sân bay sạch nhất thế giới 2026

Trong bối cảnh trải nghiệm hành khách ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi của ngành hàng không, bảng xếp hạng “Sân bay sạch nhất thế giới” năm 2026 do tổ chức tư vấn và đánh giá, xếp hạng hàng không hàng đầu thế giới Skytrax công bố tiếp tục ghi nhận sự thống trị gần như tuyệt đối của các trung tâm hàng không châu Á.

Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách toàn cầu được thực hiện từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, với sự tham gia của du khách đến từ hơn 100 quốc gia, bảng xếp hạng (đăng trên báo Tempo của Indonesia) không chỉ phản ánh tiêu chuẩn vệ sinh mà còn cho thấy mức độ tổ chức, vận hành và trải nghiệm tổng thể tại các nhà ga hàng không hiện đại.

Đứng đầu danh sách là sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản - sân bay duy trì vị trí số 1 suốt một thập kỷ qua. Sân bay này nổi bật với không gian luôn sạch bóng, khu vực ghế ngồi được bảo dưỡng kỹ lưỡng, cùng việc ứng dụng công nghệ làm sạch tiên tiến. Bên cạnh đó, hiệu suất vận hành đúng giờ và hệ thống kết nối vào trung tâm Tokyo cũng góp phần củng cố vị thế hàng đầu.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định tiêu chuẩn vệ sinh gần như “hoàn hảo” khi có tới 4 sân bay lọt top 10, bao gồm cả sân bay Narita và sân bay Kansai. Các sân bay này được đánh giá cao nhờ thiết kế tối ưu, dịch vụ chỉn chu và môi trường luôn được duy trì ở mức sạch sẽ gần như tuyệt đối.

Theo sát Haneda là sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, nơi kết hợp hiệu quả giữa vận hành hiện đại và trải nghiệm văn hóa. Không chỉ sạch sẽ, sân bay này còn gây ấn tượng với Trung tâm Văn hóa truyền thống Hàn Quốc, mang đến cho hành khách trải nghiệm độc đáo ngay trong lúc chờ chuyến bay.

Trong khi đó, sân bay Changi ở Singapore tiếp tục duy trì danh tiếng là “sân bay 5 sao” với tổ hợp Jewel nổi tiếng - nơi có thác nước trong nhà cao bậc nhất thế giới, vườn sinh thái và hệ thống mua sắm, ẩm thực đẳng cấp.

Các đại diện khác của châu Á như sân bay quốc tế Hong Kong (Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc), sân bay Đào Viên (vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc) và sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải (Trung Quốc đại lục) cũng được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tự động hóa, quy trình vận hành trơn tru và tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.

Trái ngược với sự áp đảo của châu Á, châu Âu chỉ có hai đại diện góp mặt trong top 10 là sân bay Zurich (Thụy Sĩ) và Sân bay Fiumicino Rome, Italy.

Zurich được đánh giá cao nhờ môi trường thân thiện với hành khách và không gian xanh độc đáo, trong khi sân bay Rome Fiumicino gây ấn tượng bằng thiết kế tinh tế và chất lượng dịch vụ ổn định, ngay cả khi lượng khách tăng mạnh.

Danh sách năm 2026 cho thấy một xu hướng rõ rệt: vệ sinh không còn là yếu tố phụ trợ mà đã trở thành tiêu chí cốt lõi trong trải nghiệm hành khách. Những sân bay dẫn đầu không chỉ “sạch” theo nghĩa vật lý, mà còn thể hiện sự chuẩn hóa trong vận hành, ứng dụng công nghệ và tư duy lấy hành khách làm trung tâm./.

