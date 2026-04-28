Pháo kích qua biên giới Afghanistan-Pakistan gây thương vong

Theo chính quyền Taliban ở Afghanistan, 4 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong các vụ tấn công bằng súng cối và tên lửa do Pakistan thực hiện vào chiều 27/4.

Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan bác bỏ thông tin trên và cho rằng đây là "chiến dịch tuyên truyền dai dẳng" của phía Afghanistan.



Vụ việc xảy ra sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mang tính tạm thời hồi tháng 3 dưới sự trung gian của Trung Quốc. Phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban, ông Hamdullah Fitrat cho hay, khoảng 30 sinh viên cùng với phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào khu dân cư và trường Đại học Syed Jamaluddin ở Asadabad, tỉnh Kunar của Afghanistan.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hamdullah Fitrat nhấn mạnh: "Chúng tôi kịch liệt lên án các vụ tấn công này của chế độ quân sự Pakistan, nhắm vào dân thường, các học viện và cơ sở giáo dục, và tuyên bố đây là những tội ác chiến tranh không thể tha thứ."



Cũng trên mạng X, Bộ Thông tin Pakistan cho rằng những cáo buộc của Chính phủ Afghanistan là không đúng sự thật.

Tuyên bố nêu rõ: “Bất cứ khi nào và ở đâu Pakistan tiến hành tấn công các cơ sở hạ tầng khủng bố đặt tại Afghanistan, các hành động đó đều được thực hiện theo thông lệ trước đây, được công bố rõ ràng, do Pakistan hoàn toàn chịu trách nhiệm và có đầy đủ bằng chứng chính xác về việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hỗ trợ khủng bố.”



Hiện quân đội Pakistan chưa đưa ra phản hồi yêu cầu bình luận./.

Pakistan và Afghanistan nhất trí tránh leo thang căng thẳng

​

​