Pakistan và Afghanistan nhất trí tránh leo thang căng thẳng

Ngày 8/4, Trung Quốc cho biết trong khuôn khổ cuộc đàm phán do Bắc Kinh làm trung gian những ngày gần đây, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí tránh mọi hành động leo thang trong cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) nêu rõ các đại diện của Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã tiến hành một tuần họp không chính thức tại Urumqi, Tân Cương, từ ngày 1-7/4.

Bà nêu rõ 3 phái đoàn “đã tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn và thực chất trong bầu không khí tích cực."

Theo người phát ngôn, Afghanistan và Pakistan đã khẳng định cam kết giải quyết bất đồng trong thời gian sớm nhất có thể và đưa quan hệ song phương trở lại bình thường, đồng thời nhất trí không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang hoặc làm phức tạp tình hình.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.

Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sỹ và dân thường thiệt mạng.

Căng thẳng hai bên gia tăng sau vụ không kích gây tranh cãi tại thủ đô Kabul ngày 16/3. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công một trung tâm cai nghiện, khiến hàng trăm người thương vong.

Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và kho đạn.

Biên giới trên bộ giữa Pakistan và Afghanistan gần như đóng hoàn toàn trong thời gian giao tranh, gây ra những hệ lụy kinh tế đáng kể.

Tháng 3 vừa qua, hai nước nhất trí tạm ngừng các hoạt động quân sự kể từ ngày 19-23/3 nhân dịp lễ Eid al-Fitr./.

Pakistan và Afghanistan nối lại đàm phán nhằm đạt lệnh ngừng bắn lâu dài Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho hàng triệu người dân tại Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang trong thời gian qua.