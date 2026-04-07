Ấn Độ đạt bước ngoặt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6/4, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ đã đạt “bước tiến quan trọng” trong chương trình năng lượng hạt nhân khi lò phản ứng tái tạo nhanh nguyên mẫu (PFBR) đầu tiên do nước này tự thiết kế và chế tạo tại Kalpakkam ở miền Nam Tamil Nadu chính thức đạt trạng thái vận hành ổn định.

Thủ tướng Modi gọi đây là “khoảnh khắc đáng tự hào của đất nước,” là “bước ngoặt trong hành trình hạt nhân dân sự,” đánh dấu tiến triển quan trọng của giai đoạn hai trong chương trình hạt nhân ba giai đoạn của Ấn Độ.

Lò phản ứng PFBR công suất 500 MWe, do doanh nghiệp quốc doanh BHAVINI phát triển, được xem là trụ cột trong chiến lược năng lượng dài hạn, với khả năng tạo ra nhiều nhiên liệu hơn mức tiêu thụ - một công nghệ then chốt giúp Ấn Độ tiến tới khai thác hiệu quả nguồn thorium dồi dào trong nước.

Theo Thủ tướng Modi, “công nghệ tiên tiến này phản ánh năng lực khoa học và sức mạnh kỹ thuật của Ấn Độ, đồng thời mở đường cho giai đoạn ba của chương trình hạt nhân.”

Dự án được xây dựng hoàn toàn trong nước với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, phù hợp với sáng kiến Ấn Độ Tự lực (Aatmanirbhar Bharat) nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ.

Giới chuyên gia nhận định, khi đi vào vận hành đầy đủ, Ấn Độ có thể trở thành quốc gia thứ hai sau Nga sở hữu lò phản ứng nhanh thương mại, qua đó củng cố vị thế trong công nghệ hạt nhân tiên tiến và năng lượng sạch.

Việc đạt trạng thái vận hành ổn định là bước then chốt trước khi đưa vào khai thác chính thức, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Ấn Độ tiếp tục gia tăng./.

