Hàn Quốc thử công nghệ thành phố thông minh dựa trên AI tại 5 nước Đông Nam Á

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) ngày 13/4 cho biết nước này sẽ triển khai loạt dự án thí điểm nhằm thử nghiệm các giải pháp thành phố thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy xuất khẩu công nghệ đô thị và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế.

Thông tin do MOLIT công bố cho hay tổng cộng 6 dự án đã được lựa chọn triển khai trong khuôn khổ chương trình K-City Network 2026 - sáng kiến hợp tác do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch đô thị, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án thành phố thông minh tại nước ngoài.

Thông qua chương trình này, Hàn Quốc hướng tới xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài với các quốc gia đối tác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á - nơi đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa nhanh và áp lực lớn lên hạ tầng.

Các dự án được lựa chọn năm nay tập trung xây dựng hệ thống vận hành đô thị thông minh, có khả năng tự phân tích và ứng phó với các vấn đề đô thị thông qua AI và dữ liệu, trong các lĩnh vực như giao thông, an toàn và môi trường. AI sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc tối ưu hóa giao thông, ứng phó thiên tai và quản lý tài nguyên nước.

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông - một trong những vấn đề cấp thiết tại các đô thị, nhiều dự án thí điểm đã được lựa chọn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), dịch vụ giao thông theo nhu cầu (DRT) dựa trên AI và dữ liệu lớn sẽ được áp dụng nhằm giảm thời gian chờ phương tiện công cộng và chuyển đổi sang hệ thống giao thông hiệu quả, lấy người dùng làm trung tâm.

Bên cạnh đó, tại thành phố Cần Thơ, công nghệ phát hiện tình huống bất thường kết hợp điều khiển nút giao thông thông minh dựa trên AI sẽ được triển khai để nâng cao an toàn tại các điểm giao thông phức tạp.

Tại thành phố Bacoor (Philippines), hệ thống quản lý giao thông thông minh dựa trên AI sẽ được triển khai, cho phép phân tích tình trạng giao thông theo thời gian thực và tối ưu hóa tín hiệu đèn giao thông.

Tại Penang (Malaysia), hệ thống quản lý giao thông dựa trên AI-CCTV cũng sẽ được xây dựng nhằm phát hiện tai nạn và ùn tắc trong thời gian thực, qua đó kiểm chứng khả năng vận hành đô thị thông minh.

Tại Brunei, dự án sẽ xây dựng và vận hành nền tảng tích hợp đô thị thông minh dựa trên AI, nhằm cải thiện đồng thời công tác quản lý nước và ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện địa phương. Đây cũng được kỳ vọng là bước đệm để mở rộng xuất khẩu công nghệ trong tương lai, gắn với các dự án đô thị thông minh của chính phủ Brunei.

Trong lĩnh vực an toàn, thành phố Surin (Thái Lan) sẽ thử nghiệm giải pháp quản lý an toàn tổng hợp cho các công trình cũ, kết hợp giữa công nghệ giảm chấn và hệ thống giám sát kết cấu dựa trên AI. Bộ MOLIT kỳ vọng đây sẽ là bàn đạp để tiến vào thị trường quản lý an toàn công trình tại Đông Nam Á.

Bộ MOLIT cho biết thông qua các dự án thí điểm này, Hàn Quốc sẽ kiểm chứng khả năng áp dụng thực tế của các công nghệ đô thị thông minh trong các điều kiện khác nhau tại các nước; đồng thời nâng cao hiệu quả công nghệ bằng cách phản ánh nhu cầu thực tiễn của các đô thị đối tác. Trên cơ sở đó, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp các nước sở tại, qua đó mở rộng các dự án xuất khẩu và đầu tư trong tương lai.

Ông Kim Hyo-jung, Vụ trưởng Chính sách đô thị thuộc MOLIT cho biết đô thị thông minh hiện nay không còn chỉ là hạ tầng đơn thuần, mà đang phát triển thành một hệ thống thông minh nơi AI vận hành toàn bộ thành phố.

Thông qua dự án này, Hàn Quốc sẽ chứng minh ngay tại thực địa rằng công nghệ đô thị AI kiểu Hàn Quốc có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn của các thành phố nước ngoài, đồng thời mở rộng thành một ngành xuất khẩu quan trọng./.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng hợp tác với thành phố Moskva về giao thông đô thị Đại diện hai thành phố lớn của Việt Nam đã làm việc với chính quyền thành phố Moskva, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển metro hiện đại, hướng tới đẩy nhanh các dự án giao thông đô thị đang triển khai.