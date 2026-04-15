Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc đồng chí Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên, sau thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Ông đánh giá điều này thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương./.