Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ do ông Rajnath Singth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/5.

Sáng 19/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ cùng các thành viên đoàn.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-8/5/2026.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng chứng kiến thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước của Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới với nhiều thành tựu khoa học công nghệ; vai trò, vị thế ngày càng tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Điểm lại những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 được ký kết năm 2022 trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương đã được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; tòa án quân sự; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Trao đổi tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ phía Việt Nam rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng phòng học ngoại ngữ (Trường Sỹ quan Không quân), cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngài Rajnath Singh tiến hành hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường hợp tác về đào tạo.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo ký năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đã có, đồng thời xem xét, bổ sung chỉ tiêu một số chuyên ngành đào tạo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu.

Đồng thời, hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; an ninh mạng; quân y; cứu hộ cứu nạn; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth bày tỏ sự vinh dự khi chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại có tầm nhìn xa và được nhân dân Ấn Độ yêu quý, ngưỡng mộ.

Nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ hữu nghị trên cơ sở trụ cột quan hệ hợp tác quốc phòng và sự tin cậy, ông Rajnath Singth khẳng định chuyến thăm lần này tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, qua đó góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, cho rằng những kết quả đạt được đã thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung và hướng tới tương lai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cắt băng khánh thành phòng học Ngoại ngữ của Trường sĩ quan Không quân, do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Rajnath Singth mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng; khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.

Kết thúc Hội đàm, hai Bộ trưởng cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự Ấn Độ./.

