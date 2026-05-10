Thời điểm thuận lợi để Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5 đến 7/5, giới doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất và toàn diện hơn.

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau trong nhiều lĩnh vực phát triển.

Không chỉ kinh tế và thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa cũng được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Ngoài ra, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong logistics, vận tải biển, hàng không và du lịch tâm linh.

Theo giới doanh nghiệp Ấn Độ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân./.