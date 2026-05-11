Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Brazil

Ngày 9/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 37 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil (8/5/1989-8/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại khu đặt Biển kỷ niệm tôn vinh Người ở thành phố Rio de Janeiro.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh tư tưởng và tầm nhìn vượt thời đại của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Brazil cách đây hơn một thế kỷ.

Đại sứ Bùi Văn Nghị xúc động nhắc lại dấu mốc lịch sử năm 1912, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành dừng chân tại Rio de Janeiro trên hành trình tìm đường cứu nước. Từ những trải nghiệm thực tiễn tại Brazil cũng như nhiều quốc gia khác, tư tưởng cách mạng về giải phóng dân tộc, tinh thần đoàn kết và tầm nhìn quốc tế sâu rộng của Người từng bước được hình thành, trở thành nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao việc chính quyền bang Rio de Janeiro đã gìn giữ khu tưởng niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và sự gắn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Brazil, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác về văn hóa, giáo dục và lịch sử, cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động tôn vinh Bác Hồ, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Rio de Janeiro, bà Marcelle Torres; Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam, ông Pedro de Oliveira; cùng đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, các đại biểu tham gia hoạt động tưởng niệm đã có buổi giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi về cuốn sách "Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam" của nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Công nghệ Liên bang CEFET. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bang Rio de Janeiro, từ ngày 5-9/5, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tham dự Tọa đàm với chủ đề “Brazil-Việt Nam: Đối thoại về Di sản Hồ Chí Minh” do Hội đồng lập pháp bang Rio de Janeiro tổ chức với sự tham gia của gần 70 đại biểu, trong đó có Hạ Nghị sỹ Youri Moura và nhiều học giả.

Các diễn giả Brazil tham dự tọa đàm đều bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi Người là biểu tượng tiêu biểu cho khát vọng độc lập dân tộc, công bằng xã hội và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Các ý kiến nhấn mạnh rằng di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các phong trào tiến bộ trên thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy những nỗ lực hướng tới hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

Các học giả Brazil cũng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận được tình cảm trân trọng đặc biệt từ nhân dân quốc gia Nam Mỹ, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam hiện nay, coi đó là minh chứng cho giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự quyết dân tộc, hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã có các cuộc làm việc với đại diện chính quyền thành phố Rio de Janeiro, một số trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo nhằm thúc đẩy một số sáng kiến nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Brazil, cũng như tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo./.

