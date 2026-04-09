Việt Nam và Brazil đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và thương mại

Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Brazil tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đây là khẳng định được Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đưa ra trong buổi làm việc mới đây với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển khoa học và công nghệ Brazil (CNPq), Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, nhà vật lý lượng tử Olival Freire Junior, tại Brasilia.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Brazil trong năm 2025 đạt 7,76 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030.

Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp Brazil tiếp cận thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Brazil trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ lõi gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và công nghiệp bán dẫn.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đề xuất thúc đẩy kết nối giữa CNPq với các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng các đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia phát triển Khoa học Công nghệ Brazil (CNPq) Olival Freire Junior ngày 7/4.

Về phần mình, Chủ tịch Olival Freire nhấn mạnh tiềm năng lớn trong việc kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước. Ông khuyến khích Việt Nam mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Brazil trong lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Brazil đánh giá cao triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất ethanol (nhiên liệu sinh học từ mía đường), điện tử và công nghiệp bán dẫn.

Ông Olival Freire cũng cho biết CNPq sẵn sàng cử các đoàn chuyên gia khoa học, công nghệ sang làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn.

Tham dự buổi làm việc còn có bà Dalila Andrade de Oliveira, Giám đốc Hợp tác, Đối ngoại và Đổi mới của CNPq, và ông Pedro Oliveira, Tổng thư ký Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam./.

Việt Nam và Brazil thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng và sinh học Chuyến thăm của Đại sứ Bùi Văn Nghị tại bang Maranhão thúc đẩy hợp tác chiến lược về nông nghiệp, công nghệ cao và hậu cần biển giữa hai nước.