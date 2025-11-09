Việt Nam và Brazil thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Việt Nam có nhu cầu lớn và thường xuyên đối với các mặt hàng đậu tương, ngô, bông và quặng sắt, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, dệt may và luyện kim.

Trên đây là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đưa ra trong buổi làm việc ngày 7/11 tại Brasilia với ông Maurício Buffon, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất đậu tương Brazil (Aprosoja), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông-công nghiệp và thương mại nông sản giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cùng dự buổi làm việc trên có ông Alex Kawano, Hạ nghị sỹ liên bang, Tổng thư ký Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Brazil-ASEAN.

Tại đây, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao vai trò của Brazil trong bảo đảm nguồn cung nông sản ổn định và có tính chiến lược cho Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam và Brazil là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Việt Nam là trung tâm sản xuất, chế biến năng động tại châu Á, có thế mạnh trong điện tử, dệt may, da giày, thủy sản và nông sản chế biến và là đầu cầu kết nối Brazil và các nước Nam Mỹ với thị trường gần 700 triệu dân của khối ASEAN, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như miền Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, Brazil là cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới, dẫn đầu về xuất khẩu đậu tương, ngô, thịt bò, thịt gà, bông và quặng sắt mà Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như tiếp cận thị trường các nước thuộc Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và các nước Mỹ Latinh khác.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường xuất khẩu thủy sản, hạt điều, đồ gỗ, nông sản chế biến và hàng dệt may, điện thoại di động, máy tính điện tử và linh kiện sang Brazil.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và MERCOSUR và mong muốn Brazil - với tư cách Chủ tịch luân phiên năm 2025 cùng các hiệp hội công nghiệp và nông nghiệp Brazil - ủng hộ mạnh mẽ tiến trình này, qua đó hình thành khuôn khổ pháp lý toàn diện cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Brazil cũng như các nước thành viên.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị tiếp Chủ tịch Aprosoja Maurício Buffon. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, ông Maurício Buffon khẳng định Brazil coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng tại Đông Nam Á, đồng thời tin tưởng rằng với nền tảng hợp tác chính trị-ngoại giao vững chắc và tiềm năng kinh tế to lớn, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và thương mại nông sản, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Brazil phát triển thực chất, cân bằng và bền vững.

Ông Buffon cũng cho biết Aprosoja đóng vai trò cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thị trường quốc tế, trong đó Việt Nam được coi là đối tác tiềm năng hàng đầu tại châu Á.

Brazil hiện là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 57,2% tổng lượng nhập khẩu. 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 1,81 triệu tấn đậu tương, trong đó Brazil chiếm hơn 57%./.

