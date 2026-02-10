Việt Nam-Brazil tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại

Phòng Thương mại Brazil-Việt Nam (BVC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil-Việt Nam bang Espírito Santo (CCBV-ES) mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, lễ ký được tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Brazil hôm 7/2, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị và bà Phạm Hồng Trang, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo và hội viên của hai phòng thương mại.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất đẩy mạnh phối hợp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, trao đổi thông tin chiến lược, cũng như triển khai các sáng kiến phát triển kinh doanh giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các tổ chức xúc tiến trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng thương mại sẽ trực tiếp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tạo ra kết quả cụ thể.

Đại sứ khẳng định, hợp tác này sẽ góp phần mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch BVC Victor Key đánh giá MOU không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn là cam kết dài hạn nhằm kết nối mạng lưới, chia sẻ tri thức và chuyển hóa cơ hội thành các dự án cụ thể.

Trong khi đó, Chủ tịch CCBV-ES Bernard Vassas cho rằng hợp tác Brazil-Việt Nam không chỉ giới hạn trong thương mại, mà còn mở rộng sang lĩnh vực văn hóa, thể thao, qua đó tăng cường hiểu biết và tạo nền tảng bền vững cho quan hệ đối tác lâu dài.

Sau khi ký kết, hai phòng thương mại sẽ phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, tổ chức sự kiện chung, hỗ trợ hội viên và xây dựng chương trình nghị sự chung nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Brazil./.

