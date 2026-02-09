Những tác phẩm chạm khắc đá quý đẹp mê hồn tại Hội chợ Xuân 2026

Ngoài việc đến với Hội chợ Xuân 2026 để hòa mình vào thế giới sản vật phong phú, du khách còn có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm đá quý nghệ thuật, mang lại trải nghiệm mua sắm Tết trọn vẹn và độc đáo.

Ghé thăm Hội chợ Mùa Xuân 2026, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước không gian trưng bày các tác phẩm đá quý nghệ thuật đầy mê hoặc. Tâm điểm của sự chú ý là kiệt tác "Bảo Ngọc Cổ Tự" và bộ bàn ghế sen ngọc đa sắc, nơi vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên được tôn vinh qua đôi bàn tay điêu khắc tài hoa. Những hình khối tinh xảo này không chỉ làm đẹp không gian hội chợ mà còn dẫn dắt người xem vào thế giới của sự tĩnh tại và hưng thịnh.

Tiếp nối hành trình thưởng lãm đó, khách tham quan có thể dễ dàng tìm thấy những món quà Tết mang đậm giá trị phong thủy và tính ứng dụng cao. Từ những chiếc bình ngọc hút lộc cầu bình an đến hũ trà ngọc quý sang trọng, mỗi sản phẩm đều là lời chúc về sự hanh thông, vượng khí dành cho gia đình và đối tác. Sự đa dạng này giúp đá quý nghệ thuật trở nên gần gũi hơn, trở thành lựa chọn quà tặng đầy ý nghĩa cho dịp đầu năm mới.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra từ ngày 02/02 đến hết ngày 13/02 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội./.