Chép Tam Dương đắt khách, vựa cá Thủ đô nhộn nhịp trước thềm ông Công ông Táo

Gần ngày 23 tháng Chạp, chợ thủy sản Yên Sở (Hà Nội) nhộn nhịp cảnh mua bán cá chép đỏ. Đặc biệt, loại chép Tam Dương với sắc đỏ thẫm, khỏe mạnh đang cực kỳ "hút hàng" dù có giá cao.

Theo quan niệm dân gian cứ vào 23 Tháng Chạp hằng năm, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để báo cáo tình hình đã qua trong một năm của mỗi gia đình. Vì vậy người dân thường có thói quen mua cá chép để phóng sinh.

Theo ghi nhận từ 3 giờ sáng ngày 8/2, tức 21 tháng Chạp Âm lịch tại chợ cá Yên Sở (thuộc phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã vô cùng tấp nập bởi các tiểu thương và khách hàng tìm tới mua cá chép đỏ.

Là vựa cá lớn nhất Thủ đô, chợ cá này cung cấp cho thị trường hàng chục tấn cá chép đỏ mỗi ngày. Để có những chuyến cá chép đỏ, đẹp, kích cỡ phù hợp cho dịp ông Công, ông Táo, các tiểu thương đã phải chuẩn bị hàng hoá từ sớm, lấy hàng từ các ao đầm chủ yếu từ Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng…, nơi có rất nhiều đầm cá lớn./.