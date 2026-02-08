Syria mở lại hàng trăm trường học sau nhiều năm gián đoạn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ lâm thời Syria đã mở cửa trở lại khoảng 760 trường học tại tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông của nước này, đánh dấu nỗ lực mới khôi phục giáo dục cho hơn 261.000 học sinh sau nhiều năm bị gián đoạn do xung đột.



Trong thông báo ngày 7/2 trên nền tảng tin nhắn Telegram, Bộ Giáo dục Syria cho biết việc mở lại các trường là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm xây dựng lại hệ thống giáo dục của đất nước, đảm bảo môi trường học tập an toàn và giúp học sinh duy trì học tập một cách thường xuyên.

Hiện bộ đang nỗ lực trang bị những vật dụng thiết yếu, đồng thời sửa chữa, bảo trì và cải thiện cơ sở hạ tầng. Đây là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo việc học tập an toàn, hiệu quả cho học sinh và hỗ trợ cải thiện chất lượng giáo dục tại tỉnh Deir Ezzor.



Trong khi đó, các nhà chức trách cũng cho hay hơn 200.000 học sinh tại tỉnh Raqqa đã quay trở lại trường học trong niên khóa 2025-2026, cho thấy đà phục hồi giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Trong chuyến thị sát, ông Khalil Al‑Ibrahim, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Raqqa, cho biết chính quyền tỉnh đang khẩn trương giải quyết các thách thức hiện tại, trước hết là đảm bảo các lớp học hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.



Thứ trưởng Bộ Giáo dục Youssef Annan mới đây cũng cho biết bộ này đang theo dõi sát sao sự chuẩn bị của các trường và tiếp tục thực hiện những cải tiến trong đầu năm học mới, coi việc duy trì môi trường học tập hiệu quả là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi và hỗ trợ hậu cần tại vùng Jazira của Syria, Bộ Giáo dục đã kéo dài kỳ nghỉ giữa năm và hoãn học kỳ thứ hai đến ngày 1/2 nhằm đảm bảo các trường học sẵn sàng cho việc trở lại an toàn.



Các bước đi trên được thực hiện sau khi chính quyền lâm thời Syria khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước đối với khu vực Đông Bắc nước này, trong đó có 2 tỉnh nói trên, đồng thời hợp nhất với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để hướng đến mục tiêu mở lại tất cả các trường học trên cả nước, đóng góp vào quá trình đổi mới và khôi phục toàn diện hệ thống giáo dục ở Syria./.

Chính phủ Syria gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd Bộ Quốc phòng Syria xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd được gia hạn thêm 15 ngày, bước đi nhằm hỗ trợ kế hoạch của Mỹ về chuyển giao tù nhân IS sang Iraq.