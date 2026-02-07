Iran hài lòng về 'khởi đầu tốt đẹp' trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/2 đánh giá vòng đàm phán gián tiếp giữa nước này và Mỹ tại Oman là “bước khởi đầu tốt đẹp” với việc cả hai bên nhất trí tiếp tục những cuộc thảo luận trong tương lai.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ tại thủ đô Muscat (Oman), Ngoại trưởng Araghchi - trưởng đoàn đàm phán Iran - cho biết tiến trình thương lượng đã diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực."

Sau khi kết thúc đàm phán tại Oman, Iran và Mỹ trước tiên sẽ tổ chức những cuộc tham vấn nội bộ tại mỗi nước; tiếp đó, hai bên sẽ quyết định về cách thức và thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định cuộc đàm phán ngày 6/2 chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân, Tehran không thảo luận “bất kỳ chủ đề nào khác” với Washington.

Cũng theo ông Araghchi, phái đoàn Iran đã nêu rõ hành động kiềm chế đe dọa và gây áp lực là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng yêu cầu này “chắc chắn sẽ được đáp ứng để chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp tục tiến trình đàm phán”."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi tuyên bố vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran - do Muscat làm trung gian - đã diễn ra “rất nghiêm túc” và “hữu ích."

Cuộc đàm phán trong ngày 6/2 được tiến hành theo hình thức ngoại giao con thoi. Ngoại trưởng Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi đã có những cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Iran Araghchi và phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff - dẫn đầu.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan tới vấn đề làm giàu urani, khiến triển vọng ngoại giao tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) xác nhận các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa nước này và Mỹ ở Muscat đã kết thúc và các phái đoàn có thể trở về nước để tham vấn thêm. Tuy nhiên, hãng tin Axios dẫn lời một nguồn thạo tin cho hay hai bên dự kiến sẽ nối lại đàm phán trong những ngày tới, cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại hoàn toàn.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của vòng đàm phán lần này là yêu cầu của Mỹ đòi Iran ngừng hoàn toàn hoạt động làm giàu urani. Truyền thông Iran cho biết Tehran đã bác bỏ dứt khoát đề xuất “làm giàu urani bằng 0."

Theo hãng thông tấn Mehr, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào phương án pha loãng kho dự trữ urani hiện có của Iran, thay vì chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu. Hãng tin này đánh giá bầu không khí đàm phán nghiêm túc hơn so với các vòng trước, song thừa nhận khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn đáng kể.

Trong khi đó, đài IRIB cũng cho biết các cuộc đàm phán có thể kéo dài hơn dự kiến, dù trước mắt đã tạm dừng để các bên đánh giá lại tình hình.



Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Chúng tôi tham gia đàm phán với thiện chí và kiên định bảo vệ các quyền của mình. Các cam kết phải được tôn trọng. Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung không phải là khẩu hiệu, mà là những trụ cột không thể thiếu của một thỏa thuận bền vững."

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong đó có 14 tàu vận tải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ra tuyên bố nhấn mạnh Tổng thống Trump “quyết tâm kiềm chế hoạt động xuất khẩu dầu và hóa dầu” của Iran, “trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa của chính quyền (Mỹ)."



Theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ yêu cầu phong tỏa mọi giao dịch với 14 con tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu mỏ của Iran, trong đó có các phương tiện treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố trừng phạt 15 thực thể và 2 cá nhân./.

Iran tham vấn Nga và Trung Quốc trước thềm đàm phán hạt nhân với Mỹ Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác chiến lược, bao gồm Nga và Trung Quốc, nhằm củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với Mỹ.