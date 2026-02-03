Thế giới

Trung Đông

Israel và Mỹ tập trận hải quân chung tại Biển Đỏ

Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực.

Linh Tô
Một tàu tên lửa của hải quân Israel đang tuần tra trên Biển Đỏ. (Ảnh: AFP /Getty Images)
Lực lượng hải quân Israel và Mỹ ngày 2/2 đã tiến hành tập trận chung tại Biển Đỏ, động thái được cho là nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng.

Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ phối hợp chiến lược thường xuyên giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Mỹ.

Hạm đội 5 của Mỹ chịu trách nhiệm tác chiến tại các vùng biển chiến lược, gồm Biển Đỏ, Vịnh Aden và Vịnh Oman - những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại và an ninh toàn cầu.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng.

Washington đã nhiều lần cảnh báo Tehran, đồng thời tăng cường hiện diện hải quân tại khu vực nhằm bảo đảm an ninh và răn đe các mối đe dọa tiềm tàng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập trận #Hải quân Mỹ #Mỹ-Israel Israel Mỹ
