Israel và Mỹ tập trận hải quân chung tại Biển Đỏ

Lực lượng hải quân Israel và Mỹ ngày 2/2 đã tiến hành tập trận chung tại Biển Đỏ, động thái được cho là nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng.

Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ phối hợp chiến lược thường xuyên giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Mỹ.

Hạm đội 5 của Mỹ chịu trách nhiệm tác chiến tại các vùng biển chiến lược, gồm Biển Đỏ, Vịnh Aden và Vịnh Oman - những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại và an ninh toàn cầu.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng.

Washington đã nhiều lần cảnh báo Tehran, đồng thời tăng cường hiện diện hải quân tại khu vực nhằm bảo đảm an ninh và răn đe các mối đe dọa tiềm tàng./.

Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Trung Đông Theo Đơn vị Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc tập trận nhằm “thể hiện năng lực triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu trên khắp khu vực Trung Đông."