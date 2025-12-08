Mỹ và Israel bắt đầu tập trận hải quân chung

Lực lượng hải quân Mỹ và Israel ngày 7/12 đã khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên Người bảo vệ nội tại (Intrinsic Defender) nhằm tăng cường năng lực phối hợp và ứng phó với các mối đe dọa tại Trung Đông.

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Intrinsic Defender kéo dài một tuần, được tiến hành giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Mục tiêu của cuộc tập trận là “tăng cường hợp tác chiến lược - tác chiến giữa hai lực lượng và luyện tập xử lý các mối đe dọa trong khu vực.”

Cuộc tập trận năm nay tiếp nối các đợt triển khai tương tự vào các năm 2022 và 2023, diễn ra ngay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành 2 ngày diễn tập hải quân tại Vịnh Persia, Biển Oman và eo biển Hormuz.

Tehran cho biết động thái này “thể hiện sự hiện diện chủ động và cảnh báo đối với các hạm đội nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến Mỹ”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, trong ngày đầu diễn tập, lực lượng hải quân IRGC đã phát cảnh báo tới các tàu nước ngoài về “thông điệp cứng rắn” đối với mọi hành vi vi phạm tiềm tàng. Iran cũng thử nghiệm một loại tên lửa mới có tầm bắn vượt ngoài phạm vi Vịnh Persia, song không công bố thông số cụ thể./.

Israel tập trận quy mô lớn ở biên giới phía Bắc IDF cho biết trong thời gian diễn tập sẽ có nhiều chuyển động của lực lượng an ninh, xe quân sự và tiếng nổ, đồng thời nhấn mạnh không có sự cố an ninh nào liên quan.