Binh sỹ Thái Lan và Campuchia lại đấu súng tại khu vực biên giới

Rạng sáng 8/12, giao tranh lại xảy ra tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Theo thông báo từ Quân khu 2 của Thái Lan, binh lính Campuchia là bên mở màn cho cuộc đấu súng bằng việc nổ súng vào lực lượng Thái Lan đóng quân tại Huay Tamalia, và phía Thái Lan đã đáp trả theo đúng luật giao chiến quốc tế.

Vụ giao tranh bùng phát lúc 5h05 sáng tại khu vực Chong An Ma, khi binh lính Campuchia bắn loạt đạn súng trường nhắm vào lực lượng Thái Lan đóng tại khu vực Cảnh sát Tuần tra Biên giới 793 (BPP 793).

Ngay sau đó, hai bên đã đáp trả nhau bằng hỏa lực mạnh với nhiều loạt súng máy và súng cối, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về con số thương vong từ cả hai phía.

Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Anutin phải điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8/12.

Ông đã quyết định hủy bỏ chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp An ninh khẩn cấp vào lúc 9h00 cùng ngày nhằm đánh giá và xử lý tình hình biên giới.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Campuchia và Thái Lan sẽ triển khai đợt 2 thuộc giai đoạn 1 của tiến trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao ở khu vực biên giới chung vào ngày 8/11 tới đây.

Trong thông cáo báo chí công bố tối 6/11, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết hoạt động trên được triển khai theo kế hoạch hành động đã được ký kết hôm 31/10 giữa Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia - Đại tướng Pov Heng và Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, việc rút vũ khí và khí tài có sức công phá cao giai đoạn 1 được tiến hành 3 đợt, diễn từ ngày 1-21/11.

Đợt 1 đã diễn ra hôm 1/11 dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gọi tắt là AOT.

Trước đó, ngày 31/10, Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đặc biệt của Ủy ban biên giới khu vực (RBC) cấp Quân khu giữa hai bên. Qua đó, hai bên đã thống nhất kế hoạch cụ thể và lộ trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao của hai bên theo từng giai đoạn dưới sự giám sát và xác minh của AOT, nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Trong thông cáo báo chí, bà Maly Socheata nêu rõ Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Thái Lan để đảm bảo kế hoạch này được thực hiện đầy đủ, chính xác, hiệu quả và minh bạch./.

Thái Lan-Campuchia nhất trí xây hàng rào biên giới tại khu vực Chanthaburi-Trat Thái Lan và Campuchia đã hoàn tất ký kết hướng dẫn kỹ thuật, nhất trí xây dựng hàng rào biên giới tại khu vực Chanthaburi–Trat, đánh dấu bước tiến mới trong công tác phân định ranh giới song phương.