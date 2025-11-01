Campuchia-Thái Lan: Nhất trí lộ trình rút dần vũ khí hạng nặng dọc biên giới

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận và nhất trí về một kế hoạch chi tiết về việc rút dần vũ khí hạng nặng và vũ khí có sức công phá cao cùng các thiết bị khỏi khu vực biên giới chung, với mục tiêu giảm leo thang căng thẳng quân sự và thúc đẩy ổn định.

Thỏa thuận này là kết quả của cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) giữa Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan, diễn ra vào ngày 31/10 tại hai địa điểm: cửa khẩu O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia) và trạm kiểm soát Chong Chom (tỉnh Surin, Thái Lan).

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết theo thông cáo báo chí từ Quân khu 2 Thái Lan, hai bên đã thống nhất một lộ trình rút toàn bộ ba loại vũ khí hạng nặng (Loại A, B và C) theo từng giai đoạn, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Thỏa thuận gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 1/11-21/11, hai bên sẽ rút hệ thống phóng tên lửa đa nòng; Giai đoạn 2 từ 22/11-12/12, hai bên rút tất cả các loại pháo binh (kéo, tự hành), gồm các cỡ nòng 105 mm, 122 mm, 130 mm, 152 mm, 155 mm và 141 mm; Giai đoạn 3 từ 13/12-31/12, hai bên rút xe bọc thép, đặc biệt là xe tăng, được thiết kế để di chuyển được bảo vệ, hỏa lực vượt trội và hỗ trợ trực tiếp.

Cuộc họp ban thư ký RBC để lập kế hoạch Giai đoạn 2 sẽ được tổ chức vào ngày 15/11.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết hai bên đã ký biên bản cuộc họp về việc tháo dỡ vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt cùng các thiết bị và tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ văn kiện này.

Cuộc họp RBC này phản ánh cam kết thực hiện các thỏa thuận được ký kết trong Tuyên bố chung Campuchia-Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/10. Tuyên bố này được Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, cùng với kết quả của Cuộc họp đặc biệt lần thứ 2 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) được tổ chức tại Malaysia vào ngày 23/10.

Để đảm bảo tính minh bạch, hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, lập hồ sơ và giám sát của AOT, đồng thời đồng ý đưa ra các tuyên bố báo chí để báo cáo tiến độ.

Cả hai bên đều khẳng định nếu bất kỳ bên nào che giấu hoặc bóp méo số lượng hoặc loại vũ khí, hành vi đó sẽ cho thấy sự thiếu thiện chí trong việc khôi phục lại trạng thái bình thường và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Campuchia bày tỏ hy vọng bước đi tích cực này sẽ góp phần vào nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và đưa tình hình khu vực biên giới trở lại bình thường trong tương lai gần./.

Thái Lan và Campuchia thống nhất lộ trình giải quyết vấn đề biên giới Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapon Nakpanich, cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về kế hoạch hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn và phối hợp biên giới.