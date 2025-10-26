Lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan

Ngày 26/10, Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới hai nước.

Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, khai mạc cùng ngày.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thỏa thuận hòa bình đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngoại giao khu vực của ASEAN, phản ánh cam kết của khối đối với việc ngăn ngừa xung đột, ổn định và hợp tác trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2025 của Malaysia, với chủ đề "Bao trùm và Bền vững"./.