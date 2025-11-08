Thái Lan-Campuchia nhất trí xây hàng rào biên giới tại khu vực Chanthaburi-Trat

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông sở tại cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí xây dựng hàng rào biên giới tại khu vực Chanthaburi-Trat sau khi 2 bên ký kết các văn bản phân định kỹ thuật.

Theo truyền thông Thái Lan ngày 8/11, dự án xây dựng hàng rào biên giới dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi-Trat đã được báo cáo về tiến độ.

Bộ Ngoại giao hai nước đã hoàn tất ký kết và phê duyệt Hướng dẫn Kỹ thuật (TI) cho việc khảo sát và lắp đặt các mốc biên giới tạm thời giữa các mốc biên giới số 52-59, đánh dấu việc hoàn thành bước 1 và 2 của quy trình.

Tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành bước 3 là khảo sát thực địa chung và lắp đặt các mốc biên giới tạm thời, dự kiến sẽ sớm được triển khai sau khi đạt được thống nhất.

Trước đó hôm 4/11, các đoàn khảo sát của hai nước, do Đại tá Yutthaphon Sujarit đại diện Thái Lan và ông Promseun Vathana đại diện Campuchia dẫn đầu, đã họp để thảo luận và thông qua hướng dẫn kỹ thuật cho công tác phân định ranh giới giữa các cột mốc 52 và 59.

Cuộc họp diễn ra tại trạm kiểm soát biên giới thường trực Chong Dong, huyện Kamrieng, tỉnh Battambang của Campuchia và kết thúc bằng việc ký kết văn bản hướng dẫn kỹ thuật.

Theo giới chức Thái Lan, hiện đã có nguồn tài trợ cho việc xây dựng hàng rào biên giới, bao gồm hỗ trợ tài chính từ Quỹ HATAITIP thuộc Quỹ Chulabhorn do Công chúa Hoàng gia Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana khởi xướng./.

Campuchia, Thái Lan nhóm họp về rà phá bom mìn ở khu vực biên giới chung Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định công tác rà phá bom mìn nhân đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.