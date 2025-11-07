Thái Lan và Singapore ký kết nhiều biên bản hợp tác song phương

Ngày 7/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thăm chính thức Singapore theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Lawrence Wong.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đáng chú ý là biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa chính phủ hai nước, trong đó Thái Lan đã đồng ý bán gạo cho Singapore với khối lượng không quá 100.000 tấn mỗi năm.

Hai bên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển năng lực cho các nhà lãnh đạo y tế công cộng về chăm sóc người cao tuổi ở thành thị; biên bản ghi nhớ về giao dịch tín chỉ carbon, trong đó nhất trí thúc đẩy trao đổi kiến thức và công nghệ về năng lượng sạch, hỗ trợ giai đoạn hai của Dự án Liên kết Điện Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore nhằm thúc đẩy lưới điện ASEAN.

Ngoài ra, hai bên cũng đã nhất trí về nguyên tắc trên các lĩnh vực hợp tác về lao động, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề hợp tác đa phương./.

