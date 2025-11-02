Thế giới

ASEAN

Cảnh sát Campuchia tham gia chiến dịch chống tội phạm với Thái Lan

Campuchia hy vọng rằng nhóm công tác sẽ góp phần vào hợp tác song phương Campuchia-Thái Lan, đảm bảo an ninh cho người dân hai nước khi các hoạt động lừa đảo trực tuyến gia tăng trong khu vực.

Quang Anh
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia triển khai một phái đoàn gồm 12 sỹ quan cảnh sát hàng đầu do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Seang Thearith dẫn đầu tham gia cùng lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo trực tuyến và buôn người.

Theo thông cáo báo chí ngày 1/11 của Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch diễn ra theo thỏa thuận đã đạt được ngày 23/10 tại cuộc họp đặc biệt lần thứ 2 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) với mục tiêu tăng cường hợp tác song phương thông qua lực lượng Công an Quốc gia Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Việc chỉ định các sỹ quan cảnh sát cho đợt triển khai này được thực hiện theo kế hoạch hành động của nhóm công tác.

Nỗ lực phối hợp này được thực hiện nhằm tăng cường hợp tác song phương để đấu tranh chống các loại tội phạm hiệu quả hơn thông qua việc hỗ trợ và trao đổi thông tin giữa hai bên về các khía cạnh kỹ thuật của các cuộc điều tra, đối tượng và thủ tục pháp lý đối với nghi phạm theo luật pháp được thực thi tại hai nước. Trong nhóm công tác, hai bên phải chính thức thông báo cho nhau về số lượng cảnh sát trong mỗi phái đoàn để triển khai kế hoạch hành động ngay lập tức.

Campuchia hy vọng rằng nhóm công tác sẽ góp phần vào hợp tác song phương, qua đó đảm bảo an ninh cho người dân hai nước trong bối cảnh các hoạt động lừa đảo trực tuyến gia tăng trong khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc họp đặc biệt lần thứ 2 GBC tại Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về một số cơ chế quan trọng được đưa ra để giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động ban đầu về việc di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt trở lại các cơ sở quân sự thông thường của mỗi bên. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác về rà phá bom mìn và trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
