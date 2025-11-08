Campuchia và Thái Lan tiến hành đợt rút vũ khí hạng nặng thứ hai

Chiều tối 8/11, tại huyện Chong Kal, tỉnh Oddar Meanchey, Quân đội Campuchia đã tiến hành đợt 2 của hoạt động rút vũ khí hạng nặng và vũ khí có sức công phá lớn giai đoạn 1 theo kế hoạch thống nhất với phía Thái Lan.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết động thái trên diễn ra theo kế hoạch được ký hôm 31/10 giữa Đại tướng Pov Heng, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia và Trung tướng Wirakyuth Raksing, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan.

Trên tinh thần đó, cùng thời điểm, phía Thái Lan cũng đã tiến hành đợt rút vũ khí hạng nặng và vũ khí có sức công phá lớn thứ hai của giai đoạn 1, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gọi tắt là AOT.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, hoạt động rút vũ khí hạng nặng và vũ khí có sức công phá lớn lần này thể hiện cam kết của Phnom Penh và Bangkok về việc tôn trọng và thực hiện nội dung thống nhất trong Tuyên bố chung Kuala Lumpur ký hôm 26/10 về thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, cũng như tinh thần cuộc họp đặc biệt lần thứ hai của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Malaysia ngày 23/10.

Cuối tháng 10, Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đặc biệt Ủy ban Biên giới khu vực (RBC), thống nhất kế hoạch rút vũ khí hạng nặng và vũ khí có sức công phá lớn theo từng giai đoạn.

Trong đó, hai bên ấn định ngày 1/11 là thời điểm triển khai đợt 1 của giai đoạn 1, diễn ra trong 3 tuần, từ 1-21/11.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ hy vọng Phnom Penh và Bangkok sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung Kuala Lumpur về thỏa thuận hòa bình trên tinh thần trung thực, thiện chí và minh bạch, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và sớm trở lại trạng thái bình thường, vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước./.

