Nhật Bản khẳng định tự quyết trong chi tiêu quốc phòng bất chấp yêu cầu từ Mỹ

Ngày 8/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định Tokyo sẽ tự quyết định việc tăng chi tiêu quốc phòng dựa trên "phán đoán chủ động của chính mình," bất chấp yêu cầu được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Kihara nhấn mạnh quan điểm rõ ràng của Nhật Bản về vấn đề này: "Điều quan trọng là nội dung năng lực phòng vệ, chứ không phải các con số hay tỷ lệ so với GDP."

Vị Chánh Văn phòng Nội các khẳng định rằng trong đợt sửa đổi sớm 3 văn kiện an ninh mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét, yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng "hiện chưa đặt ra bất kỳ mức cụ thể nào."

Tuy nhiên, ông Kihara cũng bày tỏ hoan nghênh NSS của Mỹ, đặc biệt là việc chiến lược này nêu rõ cam kết đối với một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Ông cho rằng điều này thể hiện rõ định hướng chính sách an ninh mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng tới.

Trước đó, ngày 5/12, chính quyền của Tổng thống Trump đã công bố NSS mới. Chiến lược này coi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực địa chính trị quan trọng, đồng thời hối thúc Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác tăng chi tiêu quốc phòng.

Đối với Trung Quốc, Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở,” nhưng tập trung coi quốc gia này như một đối thủ cạnh tranh kinh tế.

Hồi tháng 10 năm nay, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ đầu tiên diễn ra ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Truyền thông Nhật Bản nhận định cam kết này đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương./.

