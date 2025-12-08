Phong trào Hồi giáo Hamas lần đầu đề xuất đóng băng vũ khí

Tờ Globes của Israel ngày 7/12 đưa tin hãng vận tải hàng không Lufthansa Cargo của Đức đã bất ngờ áp đặt lệnh cấm vận chuyển vũ khí tới Israel.

Đáng chú ý, động thái diễn ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Israel.

Trong thông báo gửi các công ty giao nhận quốc tế, Lufthansa Cargo nêu rõ toàn bộ hàng hóa quân sự và an ninh gửi tới Israel bị đình chỉ ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.

Người phát ngôn hãng xác nhận lệnh cấm liên quan đến chỉ thị kiểm soát xuất khẩu của Anh, khiến việc vận chuyển thiết bị quân sự đến và đi từ Tel Aviv “hiện là không thể," đồng thời cho biết hãng đang tìm giải pháp xử lý theo từng trường hợp riêng lẻ.

Cũng trong ngày 7/12, một quan chức Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận việc “đóng băng hoặc cất giữ” kho vũ khí như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Ông khẳng định Hamas vẫn bảo lưu “quyền kháng cự” nhưng có thể hạ vũ khí trong tiến trình hướng tới thành lập Nhà nước Palestine. Mặc dù không nêu chi tiết về cách thức triển khai đề xuất này, song quan chức Hamas cũng gợi ý về một lệnh ngừng bắn dài hạn từ 5-10 năm để các cuộc thảo luận diễn ra.

Cho tới nay, chưa có tín hiệu nào cho thấy đề xuất trên có thể đáp ứng yêu cầu giải giáp Hamas của Israel. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc Hamas lần đầu tiên công khai đề cập khả năng xử lý kho vũ khí theo hướng “đóng băng” hoặc “không sử dụng” là bước thay đổi đáng chú ý trong lập trường của lực lượng này.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hoài nghi kế hoạch triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza, theo đề xuất của Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Israel ở nước ngoài, Thủ tướng Netanyahu cho rằng lực lượng này “không thể thực hiện các nhiệm vụ chính yếu trên thực địa” và lưu ý những nỗ lực của Washington đã bộc lộ nhiều giới hạn. Ông nhấn mạnh vấn đề này sẽ là nội dung chính trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng.

Cho đến nay, rất ít quốc gia Arập hoặc Hồi giáo bày tỏ ý định sẵn sàng gửi quân tham gia ISF. Azerbaijan ban đầu đã ngỏ ý tham gia nhưng sau đó dường như đã rút lại đề nghị do sức ép từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cảnh báo “những vi phạm hàng ngày của Israel” đang đe dọa thỏa thuận ngừng bắn hiện nay ở Dải Gaza, dù giai đoạn đầu của quá trình trao đổi con tin nhìn chung đã đạt kết quả.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức Al-Jazeera của Qatar bên lề Diễn đàn Doha, ông Abdelatty đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về những diễn biến trái chiều ở Gaza, nhấn mạnh giai đoạn hai của thỏa thuận - liên quan việc Israel rút quân khỏi Gaza, là “rất quan trọng," đồng thời kêu gọi triển khai ISF.

Ông khẳng định sự tham gia của Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, đóng vai trò then chốt để đảm bảo Israel tuân thủ cam kết.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ai Cập khẳng định lực lượng ISF phải “gìn giữ hòa bình, chứ không phải thực thi hòa bình," còn an ninh nội bộ Gaza phải do Chính quyền Palestine và lực lượng cảnh sát Palestine đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ai Cập cũng bác bỏ các tuyên bố mới đây của Israel về tình hình cửa khẩu Rafah, đồng thời khẳng định phía Ai Cập duy trì hoạt động 24/24 để đưa hàng cứu trợ vào Gaza và hỗ trợ người Palestine hồi hương.

Ông nhấn mạnh Cairo kiên quyết phản đối mọi kế hoạch di dời cưỡng bức, tái khẳng định nghĩa vụ của Israel trong việc mở tất cả 5 cửa khẩu kết nối với Gaza./.

