Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Trung Đông

Ngày 27/1, Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng liên quan đến các cuộc biểu tình tại Iran.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi quân đội Mỹ xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Washington trong khu vực.

Theo Đơn vị Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc tập trận nhằm “thể hiện năng lực triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu trên khắp khu vực Trung Đông." Tuy nhiên, phía Mỹ không công bố thời gian cũng như địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại nhiều thành phố của Iran do đồng rial mất giá mạnh và các cải cách sâu rộng đối với trợ cấp của chính phủ.

Ban đầu các cuộc biểu tình khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo Iran rằng Washington sẽ can thiệp quân sự nếu chính quyền nước này tiếp tục mạnh tay với người biểu tình.

Tuy nhiên, đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ đã tạm thời rút lại quyết định tiến hành các cuộc không kích./.

Mỹ chưa loại trừ khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa phê chuẩn hành động quân sự nhằm vào Iran trong tuần này, song Nhà Trắng khẳng định mọi lựa chọn vẫn đang được cân nhắc.