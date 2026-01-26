Tổng thống Trump lên tiếng về việc đặc vụ Mỹ bắn chết người dân

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 đã đổ lỗi cho ban lãnh đạo đảng Dân chủ tại các thành phố và tiểu bang về cái chết của hai người Mỹ do các đặc vụ liên bang gây ra tại Minneapolis, với lý do các địa phương này đã từ chối tuân thủ chiến dịch trấn áp nhập cư đang diễn ra của ông.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Thật bi thảm, hai công dân Mỹ đã mất mạng do hậu quả của sự hỗn loạn bắt nguồn từ đảng Dân chủ."

Trước đó, một người đàn ông ở thành phố Minneapolis (Mỹ) hôm 24/1 đã bị các đặc vụ liên bang phụ trách nhập cư bắn chết.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở thành phố này làm một công dân thiệt mạng.

Điều này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình mới và làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền bang với chính phủ Mỹ trong chiến dịch trấn áp người nhập cư của Tổng thống Trump./.

Mỹ: Điều tra độc lập vụ đặc vụ liên bang bắn chết một công dân tại Minneapolis Nạn nhân được xác định là Alex Pretti, 37 tuổi, công dân Mỹ, sống ở Minneapolis, là y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực và từng phục vụ các cựu chiến binh.