WHO kêu gọi Mỹ xem xét lại lập trường rút khỏi tổ chức này

WHO nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ trong hệ thống y tế toàn cầu, đặc biệt trong việc ứng phó các mối đe dọa y tế xuyên biên giới, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại lập trường.

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 24/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ rút khỏi tổ chức này và hy vọng Washington sẽ quay trở lại tham gia tích cực trong tương lai.

Trong thông cáo, WHO khẳng định việc Mỹ rút khỏi tổ chức là một quyết định đáng tiếc, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại lập trường.

WHO cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ trong hệ thống y tế toàn cầu, đặc biệt trong việc ứng phó các mối đe dọa y tế xuyên biên giới.

Trước đó, ngày 22/1, Mỹ chính thức thông báo rút khỏi WHO, đúng 1 năm sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khởi động tiến trình này.

Văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã không còn tham gia các hoạt động của WHO, song sau đó làm rõ rằng Washington chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc rút lui, gồm việc thông báo đúng hạn và thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố các lý do mà Mỹ đưa ra để rút khỏi tổ chức là “không đúng sự thật," đồng thời cảnh báo quyết định này sẽ khiến cả Mỹ và thế giới “kém an toàn hơn."

Theo một quan chức báo chí của WHO, tính đến nay Mỹ vẫn chưa thanh toán các khoản đóng góp bắt buộc cho giai đoạn 2024-2025, với số tiền quá hạn ước khoảng 278 triệu USD.

Vấn đề rút lui chính thức của Mỹ dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp sắp tới của Ban Chấp hành WHO.

Theo điều lệ của tổ chức, việc rút khỏi WHO chỉ có hiệu lực sau 1 năm kể từ khi Liên hợp quốc nhận được thông báo chính thức./.

