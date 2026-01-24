Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay bị hủy do bão tuyết lớn

Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy do một cơn bão lớn dự báo gây thiệt hại nặng nề, đe dọa làm mất điện trong nhiều ngày và gây tắc nghẽn các tuyến đường chính.



Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 3.400 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy vào ngày 24/1, cùng với hơn 5.000 chuyến bay cũng sẽ bị hủy vào ngày 25/1. Các chuyến bay từ bang New Mexico đến khu vực New England nằm trong vùng cảnh báo bão tuyết, ảnh hưởng tới khoảng 140 triệu hành khách.



Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo tuyết rơi dày trên diện rộng và một dải băng giá nguy hiểm trải dài từ miền Đông Texas đến Bắc Carolina có thể gây thiệt hại lớn, đặc biệt tại các khu vực có băng giá.



Đến tối 23/1 theo giờ địa phương, rìa của cơn bão đã mang theo mưa đóng băng và mưa tuyết đến một số khu vực ở bang Texas, trong khi tuyết và mưa tuyết rơi ở bang Oklahoma.

Sau khi quét qua miền Nam, bão dự kiến sẽ di chuyển vào vùng Đông Bắc, tạo ra lượng tuyết rơi khoảng 30cm từ Washington đến New York (bang New York) và Boston (bang Massachusetts).



Nhiệt độ cảm nhận ở khu vực Trung Tây xuống tới - 40 độ C, có nghĩa tình trạng tê cóng có thể xảy ra chỉ trong vòng 10 phút. Tại Bismarck (bang North Dakota), nhiệt độ cảm nhận vào khoảng - 41 độ C.



Thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) thông báo các trường học sẽ đóng cửa vào ngày 26/1. Một số trường đại học ở miền Nam cũng hủy các lớp học trong cùng ngày như Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill (bang North Carolina) và Đại học Mississippi ở Oxford (bang Mississippi).



Trong khi đó, các nhà thờ chuyển các buổi lễ Chủ nhật sang hình thức trực tuyến. Nhà hát Grand Ole Opry ở Nashville (bang Tennessee) quyết định tổ chức buổi biểu diễn phát thanh tối 24/1 mà không có khán giả. Các cuộc diễu hành lễ hội ở bang Louisiana cũng bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.



Thống đốc của hơn chục bang đã phát cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt sắp tới, tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc kêu gọi người dân ở nhà. Trên nền tảng mạng xã hội X, Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, thông báo Sở Giao thông vận tải bang đang tiến hành xử lý trước trên các tuyến đường và khuyến nghị người dân nên ở nhà.



Trong khi đó, các công ty điện lực đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mất điện, vì cây cối và đường dây điện bị phủ băng có thể sẽ bị quật đổ khi bão đến.



Chính phủ liên bang đặt gần 30 đội tìm kiếm và cứu hộ trong tình trạng sẵn sàng. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) chuẩn bị hơn 7 triệu suất ăn, 600.000 chăn và 300 máy phát điện ở các khu vực dự kiến bão sẽ đi qua.

Trên mạng xã hội ngày 23/1, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền liên bang đang phối hợp chặt chẽ với các bang và địa phương để ứng phó với tình hình./.

