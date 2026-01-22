Nhà Trắng công bố “thành tựu” trong năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhân dịp tròn 1 năm ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai (20/1/2025-20/1/2026), Nhà Trắng đã công bố danh sách 365 "thành tựu" mà ông đã đạt được trong 365 ngày qua, tuyên bố đây là giai đoạn tái thiết "Kỷ nguyên Vàng" cho nước Mỹ và là "thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử."

Trong số các thành tựu trên có kinh tế và việc làm, Nhà Trắng tuyên bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 4,3% trong quý 3/2025, vượt xa dự báo của giới chuyên gia. Tăng trưởng tiền lương cho công nhân lao động phổ thông, đối tượng cử tri cốt cán của ông Trump, đạt mức cao nhất trong gần 60 năm.

Ngoài ra, trong số 2.700 tỷ USD mà chính quyền thu hút đầu tư được vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bang Pennsylvania nhận được 90 tỷ USD nhờ sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump. Một thành tựu đáng chú ý khác là Chính phủ Mỹ đã mua 10% cổ phần của Intel và giá cổ phiếu của công ty này sau đó gần như tăng gấp đôi.

Về kiểm soát biên giới và nhập cư, tài liệu do Nhà Trắng công bố cho biết Mỹ đã đạt được "di cư ròng âm" lần đầu tiên sau 50 năm. Chính quyền Trump tuyên bố đã loại được hơn 2,6 triệu người nhập cư bất hợp pháp, thực hiện hơn 650.000 vụ bắt giữ và trục xuất, trong đó có 400.000 người bị buộc tội hoặc kết án. Đặc biệt, chính quyền đã chấm dứt hoàn toàn chính sách "bắt và thả" với 99,9% người nhập cư bất hợp pháp.

Về năng lượng và môi trường, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh một số thành tựu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường, trong đó có việc bãi bỏ yêu cầu sử dụng chất lỏng xử lý khí thải diesel (DEF), tiết kiệm 727 triệu USD hằng năm cho nông dân.

Chính quyền ông Trump cũng tuyên bố ngừng xây dựng các tuabin gió ngoài khơi, vốn bị cho là gây tổn hại đến môi trường và thu về hơn 350 triệu USD từ bán đấu giá dầu khí.

Tuy nhiên, tổ chức phân tích độc lập Partnership for Public Service đã chỉ ra rằng các thành tựu này thiếu dữ liệu kiểm chứng độc lập. Ngoài ra, thực tế chi tiêu chính phủ từ năm tài khóa 2024 sang 2025 vẫn tăng, bất chấp những cắt giảm do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) công bố./.

Nhìn lại 1 năm Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng: Phép thử từ cú sốc thuế quan Sau một năm nhiệm kỳ “Trump 2.0,” chính sách thuế quan bảo hộ đã tạo ra những cú sốc lớn với kinh tế Mỹ và toàn cầu, song cũng cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của nền kinh tế lớn nhất thế giới.