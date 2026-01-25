Venezuela thúc đẩy cải cách để tăng sản lượng dầu khí năm 2026

Ngày 24/1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) Hector Obregon cho biết Venezuela đang đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu mỏ thêm 18% trong năm 2026 thông qua các cải cách dự kiến mở cửa hoàn toàn lĩnh vực này cho nhà đầu tư tư nhân.

Phát biểu tại nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz ở miền Đông Venezuela, ông Obregon cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành “không còn phù hợp với nhu cầu của ngành," đồng thời nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2026 là “tăng trưởng ít nhất 18%."

Theo ông, các đề xuất sửa đổi Luật Hydrocarbon sẽ cập nhật khung pháp lý của ngành dầu khí, qua đó “bảo đảm sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân."

Các nhà phân tích nhận định dự luật do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đề xuất và được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên hôm 22/1 được xây dựng trong bối cảnh chịu sức ép từ Washington, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch ngày 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas.

Dự luật này dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần tới.

Theo số liệu của chính phủ, Venezuela hiện sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã giảm mạnh, từ mức đỉnh hơn 3 triệu thùng/ngày vào đầu những năm 2000 xuống mức thấp kỷ lục 350.000 thùng/ngày vào năm 2020.

Trước đây, hoạt động khai thác dầu mỏ chủ yếu do nhà nước thực hiện hoặc thông qua các liên doanh mà nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Theo dự luật mới, các công ty tư nhân có trụ sở tại Venezuela sẽ được phép khai thác dầu sau khi ký kết hợp đồng.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết mục tiêu cốt lõi của việc sửa đổi luật là tăng sản lượng dầu mỏ, nhằm thích ứng với bối cảnh mới và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên “thuộc về toàn thể người dân Venezuela”./.

