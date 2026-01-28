Mỹ: Đảng Dân chủ đe dọa luận tội Bộ trưởng An ninh nội địa

Cuộc đối đầu chính trị gay gắt đang diễn ra tại Washington khi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 27/1 đưa ra tối hậu thư: Tổng thống Donald Trump phải sa thải Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem, nếu không họ sẽ khởi động thủ tục luận tội. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng phẫn nộ sau vụ nhân viên liên bang nổ súng khiến công dân Mỹ thiệt mạng tại Minneapolis.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một tuyên bố chung, ba nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ tại Hạ viện - Lãnh đạo phe thiểu số Hakeem Jeffries, Trưởng ban điều phối kỷ luật Katherine Clark và Chủ tịch Khối nghị sỹ Pete Aguilar - đã lên án mạnh mẽ hành động bạo lực gây ra đối với người dân Mỹ, họ yêu cầu bà Noem "phải bị sa thải ngay lập tức, nếu không họ sẽ khởi động thủ tục luận tội tại Hạ viện.



Tâm điểm của cuộc khủng hoảng này là vụ việc xảy ra ngày 24/1 tại thành phố Minneapolis, khi các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư nổ súng khiến Alex Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc tại khoa chăm sóc tích cực, thiệt mạng.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Noem đã có những phát ngôn gây tranh cãi khi tuyên bố Pretti đã "vung" vũ khí và phản ứng "bạo lực" trước nỗ lực của các sỹ quan nhằm tước vũ khí. Tuy nhiên, những tuyên bố này nhanh chóng bị bác bỏ bởi các bằng chứng video và phân tích của nhiều cơ quan báo chí.



Áp lực lên bà Noem không chỉ đến từ Hạ viện. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cũng đã dẫn lại các phát biểu của bà về Pretti tại phiên họp ngày 27/1 và tham gia kêu gọi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng An ninh nội địa.



Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã tỏ rõ lập trường ủng hộ bà Noem. Khi được một phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu bà có rời chức vụ hay không, ông đã trả lời ngắn gọn: "Không."

Trước chuyến đi dự kiến tới Iowa, ông Trump còn khẳng định với các phóng viên rằng bà Noem đang làm "một công việc rất tốt."



Bộ An ninh nội địa cũng đã lên tiếng đáp trả. Người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Tricia McLaughlin tuyên bố cơ quan này chỉ đóng vai trò thực thi các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua, đồng thời cho rằng thay vì phản đối, các thành viên Quốc hội nên tập trung vào đúng chức năng lập pháp của mình là điều chỉnh các quy định đó nếu cảm thấy chúng không còn phù hợp.



Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm khi chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần do bế tắc về ngân sách. Tuần trước, Hạ viện đã thông qua gói chi tiêu trị giá hơn 1.200 tỷ USD, bao gồm ngân sách cho Bộ An ninh nội địa và các cơ quan khác. Tuy nhiên, Thượng viện chỉ còn đến đêm 30/1 để thông qua các dự luật nhằm duy trì hoạt động đầy đủ của chính phủ.



Vụ sát hại Pretti đã châm ngòi cho sự phẫn nộ trong hàng ngũ thượng nghị sỹ đảng Dân chủ, những người kêu gọi tách dự luật ngân sách dành cho Bộ An ninh nội địa khỏi gói chi tiêu lớn hơn để đổi lấy lá phiếu của họ.

Với quy định cần ít nhất 60 phiếu thuận để vượt qua thủ tục tranh luận câu giờ tại Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số 53-47 ghế, sự ủng hộ của phe Dân chủ trở nên không thể thiếu./.

