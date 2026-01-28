Ngành hàng không Mỹ dự kiến phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông khác sắp đến

Các hãng hàng không Mỹ vẫn đang tiếp tục thu hẹp các chuyến bay do thời tiết giá rét cản trở việc khôi phục hoạt động tại một số trung tâm hàng không lớn.

Ngành hàng không Mỹ cũng đang phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gián đoạn mới khi một cơn bão mùa Đông khác được dự báo sẽ ập đến vào cuối tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hãng hàng không Delta Air Lines cho biết các điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay tại những trung tâm của hãng ở Boston và sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York).

Trong khi đó, theo dữ liệu từ FlightAware, American Airlines đã hủy khoảng 500 chuyến bay chính và khu vực trong ngày 27/1, sau khi hủy hơn một nửa số chuyến bay theo lịch vào ngày trước đó.

Theo FlightAware, tính đến sáng 27/1, các hãng hàng không đã hủy hơn 1.500 chuyến bay trong ngày. Dù con số này đã giảm mạnh so với hơn 6.100 chuyến bị hủy hôm ngày 26/1 và 11.600 chuyến hôm 25/1 - mức cao nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19 - nhưng điều này cho thấy những thách thức dai dẳng mà các hãng hàng không đang phải đối mặt trong nỗ lực đưa hoạt động trở lại bình thường.

Nhiệt độ giá rét tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn ở miền Đông nước Mỹ, trong khi Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) đã cảnh báo về nguy cơ xuất hiện một cơn bão mùa Đông khác vào cuối tuần này.

Cơn bão này có thể khiến nhiều khu vực của Mỹ tiếp tục chìm trong giá lạnh khi lan sang miền Đông, Đông Nam và thậm chí kéo dài xuống bang Florida.

Theo hãng hàng không American Airlines, một số thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão gần đây đã không có đủ hạ tầng để ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến thiếu hụt nhân sự khi người lao động gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Hãng hàng không này đã công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 27/1 và cho biết cơn bão sẽ khiến doanh thu sụt giảm từ 150-200 triệu USD./.

Bão tuyết lịch sử ảnh hưởng tới hơn 230 triệu người Mỹ Ngày 25/1, nhà chức trách Mỹ cho biết trận bão mùa Đông quét qua hơn 40 tiểu bang của nước này đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 230 triệu người dân Mỹ.