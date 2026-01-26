Đời sống

Sét đánh 89 người bị thương trong cuộc míttinh tại Brazil

Sét đánh trong cơn mưa dông tại thủ đô Brasília ngày 25/1 đã khiến 89 người tham gia cuộc míttinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị thương, trong đó nhiều trường hợp phải nhập viện.

Phan An
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Ngày 25/1, sét đánh trong cơn mưa dông ở thủ đô Brasília, Brazil, đã khiến 89 người bị thương khi đang tham gia cuộc míttinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo Sở Cứu hỏa Brasília, trong số những người bị thương, 47 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 11 người cần được chăm sóc y tế đặc biệt.

Hàng nghìn người đã tụ tập dưới trời mưa ở Brasília để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù giam vào năm ngoái liên quan đến cuộc đảo chính bất thành, sau thất bại trước Tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông mặc áo mưa và che ô bị một tia sáng đánh trúng.

Cuộc biểu tình do nghị sỹ Nikolas Ferreira tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ ân xá cho ông Bolsonaro.

Cựu Tổng thống Brazil hiện đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ Papuda ở Brasilia trong tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Brazil #biểu tình #cựu Tổng thống Bolsonaro #sét đánh #Brasília #thương tích Brazil
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng và bổ sung chế độ dinh dưỡng để giúp cha mẹ vui khỏe tận hưởng phút giây sum vầy. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Trao quà sức khỏe, cùng cha mẹ đón Tết trọn vẹn

Khi tuổi tác ngày một cao, những công việc chuẩn bị cho Tết trở nên chậm rãi, khó nhọc hơn với cha mẹ, như lời nhắc nhở con cái về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.

Hiện trường vụ nổ khí gas. (Nguồn: AA)

Mỹ: Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng ở New York

Trưởng phòng Cứu hỏa John Esposito cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra mùi khí gas tại tầng 15 và 16 thì vụ nổ xảy ra, gây hư hại nặng cho khoảng 12 căn hộ và cháy tại 10 căn khác.