Sét đánh 89 người bị thương trong cuộc míttinh tại Brazil

Ngày 25/1, sét đánh trong cơn mưa dông ở thủ đô Brasília, Brazil, đã khiến 89 người bị thương khi đang tham gia cuộc míttinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo Sở Cứu hỏa Brasília, trong số những người bị thương, 47 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 11 người cần được chăm sóc y tế đặc biệt.

Hàng nghìn người đã tụ tập dưới trời mưa ở Brasília để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù giam vào năm ngoái liên quan đến cuộc đảo chính bất thành, sau thất bại trước Tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông mặc áo mưa và che ô bị một tia sáng đánh trúng.

Cuộc biểu tình do nghị sỹ Nikolas Ferreira tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ ân xá cho ông Bolsonaro.

Cựu Tổng thống Brazil hiện đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ Papuda ở Brasilia trong tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng./.

